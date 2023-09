Hanganga Rakau Tawhito, E kiia ana kua neke atu i te 475,000 nga tau, i kitea i Awherika

Kua kitea e nga Kairangahau te ahua o te whare rakau tawhito rawa atu i te ao i te tahataha o te awa o Kalambo i Zambia me Tanzania. Ko tenei hanganga, e kiia ana kua neke atu i te 475,000 tau te tawhito, i mua i te putanga mai o nga tangata hou. Ko te whakaritenga o nga poro rakau i hangaia ma te hanga i nga rakau e rua ma te whakamahi i nga taputapu kohatu koi, a tera pea i noho hei ara hikoi, hei papaahi ranei mo nga tipuna tangata i noho ki taua takiwa.

Ko nga tohu i runga i nga rakau e tohu ana i tapahia, i tapatapahia, i waruhia ma te whakamahi i nga momo taputapu kohatu i kitea i te waahi. Ka tau te rakau ngahere ki runga ake o tetahi atu rakau, ka mau ki tetahi kakari nui te ahua-U. E whakapono ana a Ahorangi Larry Barham, te tohunga whaipara tangata o te Whare Wananga o Liverpool, tera pea te hanga he waahanga o te ara hikoi, he turanga mo te papa, he waahi rokiroki, whakaruruhau ranei.

Ko nga taonga rakau i kitea i te waahi i tuhia ki te 476,000 neke atu ranei nga tau, i mua i te putanga mai o Homo sapiens. Ko te ahua pea na Homo heidelbergensis, na te tangata hou i hanga tenei hanganga. He mea nui te kitenga i te mea he uaua te rakau e ora mo enei waa roa, engari na te waipara wai i Kalambo Falls i awhina te pupuri i te rakau.

I tua atu i te hanga rakau, i kitea etahi atu mea rakau, tae atu ki te rakau keri, te poro, te peka wehe he waahi pea no te mahanga, me te tapahi rakau i nga pito e rua. E ai ki enei kitenga i whakamahia e nga tangata o mua nga taonga nui, penei i te kohatu me te rakau, hei hanga me te whakarereke i to raatau taiao.

Ka whakamahere nga kairangahau ki te haere tonu ki te keri i te waahi me te tumanako ki te mahi tahi me te kawanatanga o Zambia kia mohiohia a Kalambo Falls hei waahi tuku iho a UNESCO. I kii a Takuta Sonia Harmand o te Whare Wananga o Stony Brook i te kitenga he waahi whenua, e whakanui ana i tona uara ki te whakanui ake i to maatau mohiotanga ki te whakamahinga o nga rawa waro i te wa o te whanaketanga o te tangata.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Liverpool, Ahorangi Larry Barham

– Te Whare Wananga o Aberystwyth

– Te Whare Wananga o Stony Brook, Takuta Sonia Harmand

– Te Whare Wananga o te Panui, Dr. Annemieke Milks