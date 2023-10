Te Toi Kaupapa Toi: He Mahi tahi o nga Pukenga Tangata me te Hangarau

Ko nga mahi toi kaupapa Paleontology kei te huri hei mahi tahi i waenga i nga kaitoi tangata me nga taputapu matihiko. Ko nga tohunga toi paleo tuku iho e hanga toi ana me te kore awhina o te hangarau, kei te onge i roto i te mara. Ko tetahi o nga kaitoi, ko Jan Vriesen, he tohunga ki te hanga i nga papamuri o mua mo nga whakaaturanga whare taonga me te mahi tahi me nga umanga penei i te Denver Museum of Nature and Science me te American Museum of Natural History.

Ahakoa kua 81 ona tau, kei te whakatutuki tonu a Vriesen i nga tono mo te hunga e maioha ana ki tana pukenga mo te whakaaro ki nga mea o mua. Ka mahi tahi ia me nga kaimätai whenua me nga kaimätai paewhenua ki te hanga pikitia-a-ringa e mau ai nga whenua tawhito ki te ora. Ina tata nei, ka oti e Vriesen nga pikitia takirua e whakaatu ana i tetahi keri parapara rongonui i te ahua 150 miriona tau ki muri, me tetahi ahuatanga mai i te Jurassic Morrison Formation i te ahua 145 miriona tau ki muri.

Ko enei peita na Bob Raynolds te tohunga matawhenua i tono, nana i hiahia ki te koha ki te whakahaere kore moni, Friends of Dinosaur Ridge. Ko nga peita e whakaatu ana i nga whenua tawhito i whakahihiko i nga mahi tiaki o te whakahaere, e whai ana ki te tiaki i nga waahi parapara me te whakarato kaupapa matauranga mo te marea.

Ka whakaatuhia nga peita hou ki te Dinosaur Ridge Discovery Center, ka taea e nga manuhiri te whakaaro ki te ahua o te waahi i te wa e nohoia ana e nga mokoweri. Ko Dinosaur Ridge, i riro mai i a Jefferson County Open Space i te tau 1973, kua tohuhia ko te Motu Whenua Motu o te Rohe Motu o Morrison.

He kaitoi Kanata a Jan Vriesen e noho ana i Minnesota me tana wahine me ana kararehe. I te tekau tau atu i 1970 i timata tana kuhu ki nga mahi toi paleo i tana tangohanga i tetahi kaupapa i te Royal British Columbia Museum. Mai i tera wa, kua whakanuia ia i roto i te mara.

Ahakoa e pai ana a Vriesen ki nga tikanga toi tuku iho, e whakaae ana ia ki te awe o te hangarau i roto i tana mara. E whakakatakata ana ia mo te "Neanderthal" i te wa e pa ana ki nga mahi rorohiko engari e mohio ana ia kei te whakanuia nga pukenga matihiko i roto i te umanga.

I roto i te katoa, ko nga mahi toi kaupapa o te paleontology e mahi tahi ana i waenga i nga mahi auaha a te tangata me nga taputapu matihiko, ka taea e nga kaitoi penei i a Jan Vriesen te whakaora i nga mea o mua me o raatau pukenga me o raatau whakaaro.

Rauemi:

– Hoa o Dinosaur Ridge (PRNewswire)

– Pokapū Whakakitenga Ridge Dinosaur