Te tirotiro i te Ao Huna o nga Microbes i Yellowstone National Park

He rongonui a Yellowstone National Park mo ona whenua whakamiharo me nga momo kararehe mohoao, e kukume ana i nga miriona manuhiri ia tau. Heoi ano, kei raro iho i ona ahuatanga waiariki rongonui e takoto ana te ao o nga rauropi moroiti kua roa kua warewarehia.

Ahakoa kei te tautoko nga maunga, nga ngahere me nga ngahere o te papa i te tini o nga kararehe whakangote me nga manu, ko nga puna wera, nga puna wai, me nga waiariki ka noho hei kainga motuhake mo te tini o te koiora moroiti. Ko enei moroiti iti e aroha ana ki te hepohepo e tupu ana i roto i te tino wera me nga ahuatanga matū o nga waahi waiariki o Yellowstone.

E ai ki a Eric Boyd, he ahorangi mo te microbiology i te Whare Wananga o Montana State, ko enei ahuatanga waiariki te aronga o te rangahau putaiao mo o ratou ahuatanga hauwai whakamiharo, engari ko te waahanga moroiti kare tonu i te tirotirohia. Ko nga waiariki, otira, kua whakakorehia he tino pahekeheke mo te rangahau matawhānui na te kore ohorere o te pahūtanga.

Heoi ano, kua kitea e nga rangahau o tata nei he momo rerekee o te oranga moroiti i roto i enei waiariki. Ma te ako i te DNA o nga tauira i kohia mai i nga puna wera, kua kitea e nga kaiputaiao te maha o nga momo moroiti ahurei kua urutau kia ora i roto i tenei taiao kino.

Ka whai waahi nui enei hapori moroiti ki te puunaha rauwiringa kaiao o Yellowstone National Park, e whai waahi ana ki te eke paihikara matūkai me te awe i nga tae o nga whariki huakita karakara e whakapaipai ana i te waiariki. Ma te mohio ki nga hononga me nga mahi o enei moroiti ka taea e koe te whai matauranga nui ki te waahanga whanui o te microbiology me ona whakamahinga i roto i nga momo marautanga.

I a matou e haere tonu ana ki te tirotiro i nga mea whakamiharo o Yellowstone, nga mea e kitea ana me nga mea e kore e kitea, ka kitea he nui ake nga mea ngaro o tenei papa whenua rongonui i ta matou i whakaaro ai. Ma te ruku ki roto i te ao huna o nga moroiti, kei te tuku marama hou nga kaiputaiao ki runga i te tukutuku hianga o te ao e ora ana i roto i enei taiao ahurei.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te moroiti?

Ko nga moroiti, he poto mo te microorganisms, he rauropi ora iti e kore e kitea e te kanohi tahanga. He huakita, archaea, harore, protist, me nga huaketo.

2. He aha te take i kiia ai nga waiariki he rorirori?

Ko nga waiariki, penei i a Old Faithful i Yellowstone National Park, he ahua ohorere na te mea he pahūtanga mokowhiti. Ko enei pahūtanga i ahu mai i te pikinga o te pehanga ki raro i te whenua, ka mutu ka puta te pahū o te wai wera me te mamaoa.

3. He pehea te noho a te moroiti i roto i nga taiao tino rite ki nga puna wera?

Kua whanakehia e nga microbes etahi urutaunga ahurei e taea ai e ratou te ora i roto i nga taiao tino kino. Ko etahi moroiti werawera, hei tauira, ka taea te tu i te wera nui ma te whakaputa i nga whaariki motuhake me nga pūmua whakamarumaru.

Rauemi:

– Yellowstone National Park: https://www.nps.gov/yell/index.htm