Te Einsteinturm: Te Tiaki i tetahi Tirotiro Tirohanga I hangaia i runga i nga Tikanga a Einstein

I muri i te kaupapa whakatikatika mo te tau, kua whakatuwherahia te Einsteinturm (Einstein Tower) e tata ana ki Berlin ki te marea. Ko te pourewa, kei runga Telegraph Hill i Potsdam, i hangaia i te tuatahi i waenganui i te 1920 me te 1922 me te whai kia whakamanahia te ariā o Albert Einstein mo te whanaungatanga. I hoahoatia e te tohunga a Erich Mendelsohn i te mahi tahi me te kaitirotiro arorangi a Erwin Finlay-Freundlich, kua roa nei te pourewa e taraihia ana mo nga kaingākau hoahoanga me nga tohunga astrophysicists.

Ko te hoahoa ahurei o te pourewa, e whakaahuatia ana he rite ki te “mohio mokowhiti,” he hanga amorphous kahore he koki matau me te arawhata rakau kopikopiko. Kei roto i nga punaha whakaata me nga arotahi e toro ana i te ra mai i nga karu i runga i te tuanui ki raro ki te whare whakaata me nga taiwhanga tirotiro i te papa o raro. Ahakoa tona hiranga o mua, kei te mahi tonu te pourewa i enei ra hei tirotiro tirotiro i te ra, i whakamahia tuatahi mo te ako i nga papa autō o te ra.

Ko te kaupapa whakatikatika i whai ki te pupuri i te pourewa mo nga whakatipuranga e heke mai nei ma te hiri i nga kapiti, ki te whakatika i te makuku nui, me te tiaki i te tuanui konutea e mau tonu ana i te pono. I kii a Hagen Mehmel, te miihini kaupapa, i te hanganga he "whakairo whakamiharo" engari i whakaae ki ona wero mai i te tirohanga miihini hanganga.

Ahakoa he iti te ngakau o Einstein mo te hanga whare, he mahi nui te Einsteinturm ki te ako i te ariā whanui a Einstein mo te whanaungatanga. I awhina i te manatoko i te matapae a te ariā mo te "neke whero," te nekehanga paku o nga raina hiihini i roto i te papaanga o te ra. I tenei ra, kei te whakamahia tonu te pourewa mo te whakangungu i nga akonga me te whakawhanake me te whakamatautau i nga taputapu mo nga karu hiko hou.

Hei whakarato i etahi atu korero mo te Einsteinturm, kua whakarewahia he whakaaturanga matihiko mo nga manuhiri ko te nuinga ka matakitaki i te pourewa mai i waho. Whai muri i te whakahoutanga, kua pai ake te ahua o te pourewa i te wa i whakatuwherahia tata ki te kotahi rau tau ki muri. Na tana whakakotahitanga ahurei o te hangahanga me te hiranga putaiao, ka tu te Einsteinturm hei tohu mo te tuku iho pumau o nga ariā hou o Einstein.

