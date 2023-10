He pehea te Whakaata Kariki Tawhito mo Prometheus i to tatou ahuatanga o naianei

Ko Prometheus, te Titan nana i tahae te ahi mai i nga atua me te koha ki te tangata, kua roa nei hei tohu mo te ahunga whakamua me te kino. Mai i te tirohanga o nga korero pakiwaitara, ka kitea ia he tangata emancipator, he tutu ki te mahi nanakia a Zeus mo te whakaaro o te tangata. Heoi, i roto i to tatou ao hou, he rereke te tikanga o Prometheus.

I tohuhia e te Huringa Ahumahi te hurihanga i noho ai te mana o te ahi me te hangarau hei puna mo te kororia me te aituā. Ko te pūrākau a Mary Shelley “Frankenstein,” i tapaina ko “The Modern Prometheus,” i whakaatu i te whakahirahira me te whakaaro o te kaihanga o te taniwha. I roto i tenei horopaki, ko te Prometheus te tohu i to maatau kaha ki te whakangaro i a ia ano me nga kino o te kaha o te hangarau.

I nga tau tata nei, kua kite a Prometheus i te aranga ake o te ahurea rongonui, e whakaatu ana i to tatou ambivalence ki te hangarau me ona hua. Ko te kiriata a Christopher Nolan "Oppenheimer" he whakarara i waenga i te whiunga i mauhia e te Prometheus pakiwaitara me J. Robert Oppenheimer, e kiia nei ko te papa o te poma ngota. Kei te tirotirohia ano te whakataurite i roto i te whare tapere a Annie Dorsen "Prometheus Firebringer," e raranga ana i tetahi korero whakatupato mo to tatou whakawhirinakitanga ki te matauranga mohio.

Ko te pakiwaitara a Benjamín Labatut "Te Maniac" ka uru ki roto i te oranga o John von Neumann, he pionia mo te matauranga hangai me te ariā keemu, he mea whakarite ano ki a Prometheus. Ko te pukapuka a Labatut, e kiia ana he pakimaero, e ngana ana ki te hanga i nga korero pakiwaitara hou mo te ao hou, e mau ana i nga tangata tuturu me o ratou whakaaro.

Ko Oppenheimer raua ko von Neumann, i mahi tahi i te wa o te Kaupapa Manhattan, e tohu ana i te whakakotahitanga o te mohio me te tupono o te mate tangata. Ko ta raatau mahi mo te ariā quantum me te poma ngota e whakaatu ana i te ahua o te tangohanga hei tino mooni me nga hua kino.

Ahakoa e kitea ana te kaha kino o enei hangarau, ko te whakaari hinengaro kei te ahua o enei ariā waitara hei whakaaturanga raima. Ko te mahi a Oppenheimer i roto i te whanaketanga o te poma ngota hei tohu o te ariā mo te ariā quantum. Ko tana whiu, he rite tonu ki ta te Prometheus pakiwaitara, ehara i te mea na nga atua, engari na te hunga i whakawhiwhia ki tana koha.

Ko nga korero a Prometheus e haangai ana ki a tatou mooni o naianei, na te tipu haere o te whakawhirinaki ki te hangarau ka pa mai te ahunga whakamua me te raru. Te mau ma'itiraa ta tatou e rave i roto i ta tatou imiraa i te ite e te mana, e nehenehe te mau faahopearaa e roaa mai. Ko te pakiwaitara o Prometheus he korero whakatupato, hei whakamaumahara ki a tatou ki te whakaaro ki nga paanga matatika o a tatou mahi me te kaha o te whakangaro-whaiaro.

