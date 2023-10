Ko te Inenga Kore Karekau Ka Whakahohehia te Rorohiko Tauineine Ma te whakamahi i nga Qubits Ytterbium

Ko tetahi rangahau tata nei i whakahaerehia e nga tohunga ahupūngao i te Whare Wananga o Illinois Urbana-Champaign e whakaatu ana i te kaha o te whakamahi ngota ytterbium-171 hei qubits mo te rorohiko quantum. Ko enei ngota, e mohiotia ana mo o raatau ahuatanga whakamiharo me te ngawari o te whakatauine, kua puta hei kaitono whai mana mo nga papaa rorohiko. I tutuki angitu nga kairangahau inenga kore kino o te ytterbium-171 qubits, e taea ai nga tatauranga roa me te uaua he mea nui mo te maha o nga algorithms quantum.

Ko te rorohiko quantum e whakawhirinaki ana ki nga qubits, he punaha quantum e rua nga taumata e waatea ana. Heoi, he uaua te mahi me nga ngota na te mea he maha nga taumata e waatea ana. Ko te Ytterbium-171 he mea rongonui na te mea, ka whakamataohia ki te iti rawa o te kaha, e rua noa iho nga taumata rahi e waatea ana. Ko tenei rawa ka tino whakaiti i te tupono o te patoto i te ngota mai i te ahua qubit taumata-rua e hiahiatia ana i te wa e mahi ana, ka ngawari ake te inenga kore kino.

Ahakoa ko nga ahuatanga ahurei o ytterbium-171 e pai ana ki nga mahi quantum, ko te ngota ano he hanganga whanui. Ko te mutunga mai, me whakawhanake nga kairangahau i nga tikanga hou i roto i te ahupūngao ngota hei hapai i ona raruraru. I roto i tenei rangahau, i tutuki te inenga kore kino o te ytterbium-171 qubits me te 99% reeti angitu.

I whakatinanahia e nga kairangahau te mana urutau-waahi, he tikanga e uru ana ki te whakamahi rorohiko puāwaitanga hei whakahaere i nga qubits ytterbium i runga i nga putanga ine. Ka taea e tenei huarahi te hanga pai o te whanonga rahi-nui i nga wahanga takawaenga o te tatauranga.

Ko nga kitenga o tenei rangahau e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te tuhura i te rorohiko rahi ma te whakamahi i nga raupapa ytterbium. I runga i o raatau kaha ki te whakahaere i nga mahi whakahiato me te whai hua, ka whai waahi nui te ytterbium-171 qubits ki te ahu whakamua i te mara. I te wa e haere tonu ana nga kairangahau ki te whakamahine me te whakawhanui i enei tikanga, ko te heke mai o te rorohiko quantum te ahua pai ake.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Illinois Grainger College of Engineering

– Tuhitaka: PRX Quantum (DOI: 10.1103/PRXQuantum.4.030337)