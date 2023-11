NASA me ISRO ki te Whakarewa NISAR Satellite Mission mo te Aroturuki Huringa Huringa

I roto i te mahi tahi ki te whai matauranga hohonu ki te paanga o te huringa o te rangi ki nga rauwiringa kaiao o te Ao, kua panuitia e te NASA me te Indian Space Research Organization (ISRO) te whakarewatanga o te miihana amiorangi radar NISAR i te timatanga o te tau 2024. Ko te kaupapa o tenei miihana pakaru whenua ko te whakarato matawhānui me te nga korero taipitopito mo nga punaha rauwiringa kaiao matua e rua: nga ngahere me nga repo, e whai waahi nui ana ki te whakahaere i nga hau kati kati.

Ma te whakamahi i nga punaha radar matatau, ka whakahaerehia e te NISAR amiorangi te tirotiro i nga whenua me nga papa hukapapa o te whenua, ka hopu raraunga ia 12 ra. Ka whai hua enei raraunga ki te whakanui ake i to maatau mohiotanga ki nga tikanga hopu waro me te tuku i roto i enei punaha rauwiringa kaiao. Ka noho nga ngahere hei totohu waro utu nui, ka penapena waro ki roto i o ratou rakau, engari he nui te waro kei roto i nga paparanga oneone nga repo. Ko te whakararu i enei punaha ka kaha ake te tukunga o te waro hauhaa me te mewaro, na reira ka kaha ake te whakamahana o te ao.

Ko te kaiputaiao kaupapa NISAR i te Jet Propulsion Laboratory a NASA, a Paul Rosen, i whakanui i te hiranga o tenei misioni, e kii ana ko te hangarau radar i runga i te peerangi NISAR ka whakaatu i te tirohanga matawhānui o te whenua me te hukapapa o te ao, e whakarato ana i nga tirohanga tino nui ki o raatau huringa hihiri i roto i te waa. .

Ko nga huringa ngahere me te whakamahi whenua i tenei wa ka tata ki te 11% o nga tukunga hau kati kati na te tangata. Ma te kuhu ki roto i nga ngahere ngahere me te puhipuhi i nga ngaru radar ki runga i nga katua rakau me te whenua, ka taea e NISAR nga kairangahau ki te whakatau tata i te matotoru o te taupoki ngahere me te aro turuki i nga huringa. Ko enei raraunga ka whakanui ake i to maatau mohio ki te paheketanga o te ngahere puta noa i te ao ki te huringa waro me te whai waahi ki te whakamahana o te ao.

Ahakoa te kapi noa i te 5 ki te 8% o te mata whenua o Papa, he nui te waro kei roto i nga repo, he 20 ki te 30% o te waro katoa. Ko nga repo ano te puna tuatahi o te mewaro, he hau kati kati, inaa ka waipuke. He rereke, ka maroke nga repo, ka tukuna te waro hauhaa i te wa e mau ana te waro rongoa ki te hauora. Ko te aroturuki a NISAR i nga repo ka whai i nga tauira waipuke, nga rereketanga o te tau me te waa roa, me te whakarato i nga korero tino nui mo te whakahaere i enei rauwiringa kaiao e pa ana ki te tuku hau kati.

I tua atu i tana mahi ki te aro turuki i te rauwiringa kaiao, ka kohia e te NISAR amiorangi nga korero mo nga nekehanga whenua, hei awhina i nga kairangahau ki te mohio ki nga ahuatanga o te taiao penei i te ru, te hūnga puia, te horo whenua, tae atu ki nga nekehanga hukapapa me te moana. Ma tenei huarahi ahu-maha e whakaatu he tirohanga matawhānui mo te hurihanga o te Ao.

Na te whakarewanga o te miihana amiorangi NISAR, ka whai waahi nga kaiputaiao me nga kaihanga kaupapa here ki te maha o nga raraunga ka whai waahi ki nga whakatau whakatau me nga rautaki whai hua hei whakaiti i te huringa o te rangi me ona paanga kino ki to tatou ao.

