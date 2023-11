He Wa Hou mo te Matakitanga o te Ao: Ko NASA me ISRO te whakakotahi mo te Mihana NISAR

Kua huraina e NASA me te Indian Space Research Organization (ISRO) ta raatau miihana peerangi tahi e kiia nei ko NISAR, kua whakaritea mo te whakarewatanga i te tau 2024. Ko tenei misioni he tohu nui mo te mahi tahi o te ao, i te mea ka huihui nga tari e rua ki te tirotiro i nga huringa o te rangi me nga paanga o aituā taiao i runga i to tatou ao.

Ko te NISAR, he poto mo te misioni a NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, e whai ana ki te whakarato i te maaramatanga whanui mo te huringa waro o te ao me ona hononga uaua ki te huringa o te rangi. Ma te whakamahi i te hangarau radar, ka mahi te amiorangi i nga iarere rereke e rua, L-band me S-band, ka taea e ia te kohikohi i nga inenga tika me nga korero whakahirahira mo to taiao.

Ko tetahi o nga whainga tuatahi o te misioni NISAR ko te ako i te paanga o nga aitua taiao ki te mata o te whenua me te taiao. Ma te mataki me te wetewete i enei kaupapa, ka tumanako nga kaiputaiao ki te whai matauranga nui ki te ahua o te hanga i to maatau ao me te pa ki nga punaha rauropi. Ko tenei matauranga ka tino whai kiko ki te whakawhanake rautaki mo te whakaheke me te whakahaere i nga aitua i runga i te ao.

I tua atu i nga aitua taiao, ka arotahi ano a NISAR ki te kaupapa whanui mo te huringa o te rangi. Ma te aro turuki i nga momo tohu, penei i nga huringa o te taupoki hukapapa, nga reiti ngaherehere, me nga huringa o nga taumata o te moana, ka whai waahi te amiorangi ki te maaramatanga matawhānui mo o tatou ahuarangi tere huri. Ko enei raraunga ka kore noa e awhina i nga rangahau putaiao engari ka awhina ano hoki i nga kaihanga kaupapa here ki te whakatau i nga whakatau hei whakaiti i nga paanga kino o te huringa o te rangi.

FAQ:

Q: He aha te misioni NISAR?

A: Ko te misioni NISAR he mahi mahi tahi i waenga i te NASA me te ISRO ki te ako i nga huringa o te rangi me te paanga o nga aitua taiao ma te whakamahi i nga hangarau radar matatau.

P: He aha nga iarere ka whakamahia e te amiorangi?

A: Ko te amiorangi NISAR ka mahi i nga iarere L-band me S-band ki te kohikohi i nga inenga me nga korero mo te taiao o te Ao.

Q: He aha te ako a NISAR?

A: Ka arotahi a NISAR ki te huringa waro o te ao, te huringa o te rangi, me te paanga o nga aitua taiao ki te taiao me te mata o te whenua.

Q: He aha te hiranga o te misioni NISAR?

A: Ko te misioni NISAR e tohu ana i tetahi tohu nui i roto i te mahi tahi o te ao me te whakarato i nga whakaaro nui mo te huringa o te rangi me nga rautaki whakahaere kino.