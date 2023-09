Ka kite nga kaiputaiao i Hapani i nga momo hauhau tino taumaha

Kua kitea e nga kaiputaiao o Hapani tetahi kitenga nui ma te mataki i nga momotuha o te oxygen-27 (27O) me te oxygen-28 (28O) mo te wa tuatahi. I kitea e te kapa i te Whare Hangarau o Tokyo me RIKEN ko te hau-28 isotope, i whakaarohia he tino pumau, ehara i te "maama rua" pera i te whakapono o mua. Ka whai hua te kitenga ki te whakapai ake i to maatau mohiotanga ki te hanganga karihi, ka whai paanga pea ki te ahupūngao o nga whetu neutron.

I te wa e korero ana nga tohunga ahupūngao karihi mo nga tau makutu, kei te korero ratou ki tetahi ahuatanga i whakaritea ai nga nucleon o te ngota (protons me te neutrons) kia pai ai te noho o tona karihi. Ko nga ngota he tau motuhake o nga iraoho, neutrons ranei, penei i te 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 ranei, kare pea ka ngaro te kaha na te pirau iraruke.

Ka taea te whakamarama i te ariā tau makutu ma te whakamahi i te tauira anga karihi. Ka taea te kiia te karihi he anga paparanga maha, he rite ki nga paparanga o te riki, me ia anga he maha nga "noho" mo nga neutrons me nga protons. Ina whakakiia te anga ki te neutrons, protons ranei, ka kiia he "kati". I roto i te take o te hāora-16 (16O), e waru nga iraoho me te waru neutrons, ka whakakiia te anga tuatahi ki nga neutrons e rua, ka whakakiia te anga tuarua ki nga neutrons e ono, ka waiho hei karihi "maatau rua".

Ko te haukoko-28 he kaitono mo te mana makutu rua na te mea e waru ona protons me te 20 neutrons, me nga neutrons 20 kua tohatoha ki nga anga e toru. Heoi, i kitea e nga kairangahau he ngoikore te aputa hiko i waenga i nga orbital anga neutron whakamutunga e rua, ka taea te uru ki waenga i nga anga e rua. Ehara i te mea noa tenei horo anga, a, i ohorere mo te 28O.

Ko te kitenga o te kore o te "maatau rua" i roto i te hāora-28 he whanaketanga nui mo te ariā karihi. Ka whakapai ake i to maatau mohiotanga mo nga momo tote me nga owehenga neutron-ki-proton nui me te awhina ki te arotake i nga taunekeneke karihi e kore e mohiotia penei i nga topana toru-neutron. Ka whai hua pea enei kitenga mo te ako i nga ahuatanga o nga whetu neutron.

Rauemi:

– Tuhinga Nature

– RIKEN Radioactive Isotope Beam Factory