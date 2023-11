Ka hurahia e nga Kairangataiao te taniwha hou mai i te Rire: Jormungandr Walhallaensis

I roto i te kitenga o te whenua, kua hurahia e nga kaimatai o te ao nga toenga o tetahi mea hanga whakamiharo e haereere ana i nga moana o te ao 80 miriona tau ki muri. Ko te ngarara o te moana nui, ko te ingoa aroha ko Jormungandr walhallaensis, e kiia ana he kaikino whakamataku, he rite te rahi ki te nakahi o te moana rongonui mai i nga pakiwaitara Norse.

I timata te mahi keri i nga parapara i te taha o te taone iti o Walhalla i North Dakota, USA. He mea whakaawe mai i te ingoa o te taone nui, i ahu mai i Valhalla, te whare pakiwaitara e huihui ai nga toa toa i muri i te mate, ka whakatau nga kaiputaiao ki te whakanui i nga korero a Norse i te wa e whakaingoatia ana te mea hanga hou.

No te roopu ngarara tawhito a Jormungandr walhallaensis e kiia nei ko mosasaurs. Ko enei taniwha moana i whakahaere i nga moana i te wa o te Late Cretaceous, ka eke ki te 50 putu te roa. Ahakoa e kore e mohiotia te rahi o te rahi, ka kii nga kairangahau he ngawari te ine o tenei momo Jormungandr ki hea mai i te 40 ki te 50 putu te roa, na reira ko tetahi o nga mosasaurs nui rawa atu kua kitea.

Ahakoa te rahi o te rahi, he kaikauhoe pai a Jormungandr walhallaensis. Na te kaha o te tinana me te kaha o nga porepore, e whakaarotia ana nana i rangatira te mekameka kai moana hei kaiwhangai tihi. Ko tana kai he iti ake nga kararehe o te moana, mai i te ika ki te wheke, e kite ana i te rauwiringa kaiao o mua.

Ko te kitenga o Jormungandr walhallaensis he whakamarama hou mo to maatau mohio ki te rereketanga me te whanaketanga o nga mosasaurs. Ko nga toenga o enei mea hanga kua kitea puta noa i te ao, e homai ana ki nga kaiputaiao nga matauranga nui ki nga moana o mua i a raatau i whakahaere.

FAQ:

Q: He aha te Jormungandr walhallaensis?

A: Ko Jormungandr walhallaensis te ingoa i tapaina ki tetahi momo mosasaur katahi ano ka kitea, he ngarara moana kai mīti i noho tata ki te 80 miriona tau ki muri.

P: He pehea te whakaingoatanga a Jormungandr walhallaensis?

A: I whakaingoatia te momo ki a Jormungandr, te nakahi o te moana mai i nga korero pakiwaitara o Norse, me Walhalla, te taone e tata ana ki te waahi kitenga o te parapara i North Dakota.

Q: He aha te rahi o Jormungandr walhallaensis?

A: Ahakoa kaore i te mohiotia te rahi, ko nga whakatau tata ka taea e Jormungandr walhallaensis te ine i waenga i te 40 ki te 50 putu te roa, na reira ko tetahi o nga mosasaurs nui rawa atu kua kitea.

P: He aha ta Jormungandr walhallaensis i kai?

A: Ko Jormungandr walhallaensis he kaiwhangai teitei, he kai pea i nga kararehe iti o te moana penei i te ika me te wheke.

P: He aha ta te kitenga o Jormungandr walhallaensis e korero ana mo nga mosasaurs?

A: Ko te kitenga e whakarato ana i nga whakaaro nui ki te kanorau me te kukuwhatanga o nga mosasaurs me te whakanui ake i to maatau mohiotanga ki te rauwiringa kaiao moana tawhito i tupu ai ratou.