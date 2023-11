Ko nga momo Mosasaur hou i kitea i whakaingoatia mo te nakahi moana o Norse

No tata nei ka kitea e nga kaiputaiao tetahi momo mosasaur hou, he ngarara o te moana tawhito i noho tata ki te 80 miriona tau ki muri. Ko tenei momo katahi ano ka kitea kua whakaingoatia ko Jormungandr walhallaensis, i muri i te nakahi moana o Norse mai i nga pakiwaitara o Norse. Ko te ingoa Jormungandr e pa ana ki te Nakahi Midgard, he mea hanga pakiwaitara mai i nga korero pakiwaitara o Norse i kiia na te atua tinihanga a Loki a Loki ka kaha ki te karapoti i te ao katoa.

I kitea nga parapara o Jormungandr walhallaensis e tata ana ki Walhalla, he taone nui i North Dakota e ahu mai ana tona ingoa i Valhalla, te whare nui o nga toa i roto i nga pakiwaitara o Norse. E whakapono ana nga kairangahau ko te ingoa e whakaatu ana i nga pakiwaitara Norse me te waahi i kitea ai nga parapara.

Ko te parawae ake, e mohiotia ana ko NDGS 10838, he angaanga tata tonu, he kauae, me etahi waahanga koiwi, tae atu ki nga rara me nga wiwi. Ko te mosasaur pea he 24 putu te roa (7.3 mita) te roa, a, he ahua iti ake te kanohi ki etahi atu mosasaur.

Ahakoa he rite a Jormungandr walhallaensis ki etahi atu mosasaurs, kei a ia ano nga ahuatanga motuhake e rereke ana i ona whanaunga. Ko te anga angaanga o tenei mosasaur he wero ki nga kaiputaiao ki te whakarōpū i a ia me te kii he rereke ke atu pea te roopu mosasaur i nga whakaaro o mua.

Ko te kitenga o tenei momo hou e mau ana te oati mo te maarama ake ki te kukuwhatanga me te rereketanga o nga mosasaurs. Ko nga kitenga a meake nei me te wetewete i etahi atu parapara ka maarama ake te turanga o Jormungandr walhallaensis i te rakau whanau mosasaur.

FAQ:

P: He aha te mosasaur?

A: He nui nga Mosasaurs, kai mīti nga ngarara moana i noho i te wa o te Late Cretaceous, tata ki te 66 ki te 85 miriona tau ki muri.

P: I pehea te ingoa o Jormungandr walhallaensis?

A: I whakaingoatia te mosasaur mo te nakahi moana o Norse, a Jormungandr mai i nga pakiwaitara o Norse, me te taone o Walhalla i kitea ai nga parapara.

P: He aha te hiranga o tenei kitenga?

A: Ko te kitenga o Jormungandr walhallaensis ka whakanui ake i to maatau mohio ki te rereketanga me te whanaketanga o nga mosasaurs i nga wa o mua.

Q: He aha nga ahuatanga ahurei o Jormungandr walhallaensis?

A: Kei a Jormungandr walhallaensis he huinga o nga ahuatanga mai i nga roopu mosasaur rereke, he mea motuhake, he wero hoki ki te whakarōpū.

P: He aha etahi atu rangahau e hiahiatia ana?

A: Ko etahi atu rangahau, tae atu ki te kitenga o etahi atu parapara, ka awhina i te whakamaarama i te hononga i waenga i te Jormungandr walhallaensis me etahi atu mosasaurs me te whakarato i etahi atu tirohanga ki ona ahuatanga koiora me te hiranga o te kukuwhatanga.