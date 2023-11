Te Whakakitenga i te Hononga: Te Maramatanga ki nga Waitohu Roo-Wide me te Mapi-kanohi

Kua roa nga kaiputaiao e miharo ana ki te neke haere tonu o nga kiore, mai i o ratou pahau e paopao ana ki o ratou ihu e korikori ana. Waihoki, ko nga neurons i roto i te roro ka kaha tonu ahakoa te kore o nga whakaoho o waho, he mahi motuhake ranei. Ko enei mahi ohorere e arai ana ki te whakahohe i nga neurons puta noa i nga rohe rereke o te roro, ma te maarama ki nga mahi a enei kararehe mo ia wa. Heoi, he mea ngaro tonu te whakamahi pono o enei tohu whanui i roto i te roro.

Ko te mihi, he taputapu pakaruhanga e kiia nei ko Facemap kei te whakamarama hou mo te whakamaori me te whakamahi a te roro i enei tohu i hangaia e nga whanonga ohorere. Ka whakamahi te Mahere kanohi i nga hononga neural hohonu ki te whakatu hononga i waenga i te kanohi o te kiore, te pakupaku, te ihu me te waha me te mahi neural i roto i te roro. Na roto i te whakakotahi i te kaitirotiro tohu matua me te encoder whatunga neural hohonu, ka whakaratohia e tenei anga he korero nui mo te mahi neural.

He whakaputanga tata nei i roto i te Nature Neuroscience e whakaatu ana i te Mahere kanohi hei anga mo te whakatauira i nga mahi neural i runga i te aroturuki orofacial. Ko Atika Syeda, he tauira paetahi e mahi ana i raro i te kaiarahi a Carsen Stringer, PhD, he kaihautu roopu i HHMI Janelia Research Campus, i whakamarama ko te whainga kia hurahia me te mohio ki nga whanonga e whakaatuhia ana i nga rohe roro rereke. Me pehea e whai hua ai enei nekehanga me te hono ki nga tohu neural?

I mua, i kitea e te roopu a Stringer ko nga mahi ohorere i roto i nga waahanga roro rereke o nga kiore, he pono, na nga whanonga ohorere. Heoi, he uaua tonu te whakamaarama me pehea te whakamahi a te roro i enei korero. Ko tetahi mahi nui ki te whakautu i tenei patai ko te mohio ki nga nekehanga e akiaki ana i tenei mahi me te mohio ki te ahua tika i roto i nga rohe roro.

Hei whakatika i tenei aputa i roto i te matauranga, i ata wetewetehia e te roopu rangahau te 2,400 papa ataata o nga kanohi kiore me te whakarōpū i nga tohu motuhake e pa ana ki nga momo nekehanga kanohi e pa ana ki nga whanonga ohorere. Inaa, i aro ratou ki nga tohu matua 13 e tohu ana i nga whanonga takitahi penei i te wiri, te whakapaipai, me te mitimiti.

Na roto i te whakawhanaketanga o nga tauira e hangai ana ki te whatunga neural, i mohio angitu te roopu ki enei tohu matua i roto i nga riipene whakaata kanohi kiore. I tua atu, i whakatauhia e ratou nga hononga i waenga i enei nekehanga kanohi me nga mahi neural ma te whakamahi i tetahi atu tauira-a-whare-a-whare hohonu. Ko te hua? Mahere kanohi, e taea ai e nga kairangahau te kite i te awe tika o nga whanonga ohorere a te kiore i nga mahi neural i roto i nga rohe roro.

Ko te Mahere kanohi he whakapainga nui i runga i nga tikanga o mua, e whakarato ana i te tika me te tere ake te whai i nga nekehanga o te kanohi me nga whanonga o nga kiore. Ko te mea nui, kua hoahoatia ki te whai i nga kanohi kiore me te whakangungu i mua, ka taea e ia te whai tika i te whānuitanga o nga nekehanga kiore. Ka whakatauritea ki nga tikanga o mua, ka taea e tenei taputapu kaha te matapae rua nga mahi neural i roto i nga kiore.

Ko te waahanga pai rawa atu? E waatea ana te Mapi kanohi ki nga kairangahau katoa, na te mea e waatea ana, e ngawari ana ki te whakamahi. Mai i tana tukunga i tera tau, he maha nga kaiputaiao puta noa i te ao kua tango ake i te taputapu me te whai hua. Ko te Mahere kanohi he whakangawari i nga tikanga rangahau, ka taea e nga kairangahau te whiwhi hua i roto i te ra kotahi.

Hei whakamutunga, kei te huri a Mahere Mata i to maatau mohiotanga ki te hononga whakahirahira i waenga i nga whanonga ohorere me te mahi roro. Ma te whakamahi i te kaha o nga whatunga neural hohonu me te whai i te tirohanga orofacial, ka taea e nga kairangahau te ruku hohonu ki nga mahi uaua o te roro. Ko tenei taputapu auaha e whakatuwhera ana i nga huarahi hou mo te tirotiro i te ahua neural o nga whanonga me te para i te huarahi mo etahi atu kitenga mo te neuroscience.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te Mahere Mata?

Ko te Mahere kanohi he taputapu e whakamahi ana i nga whatunga neural hohonu ki te hono i te kanohi o te kiore, te pakupaku, te ihu me te waha ki nga mahi neural i roto i te roro. Ka whai whakaaro ki te pehea o nga whanonga ohorere e akiaki ana i nga tohu neural ki nga rohe roro.

P: He pehea te mahi Mahere kanohi?

Ko te Mahere kanohi kei roto he kaitirotiro tohu matua me te encoder whatunga neural hohonu. Ka tātarihia nga papa ataata o nga kanohi kiore hei tautuhi i nga tohu kanohi matua e tohu ana i nga whanonga rereke. Ka hono enei tohu matua ki te mahi neural, kia mohio nga kairangahau ki te hononga i waenga i nga nekehanga ohorere me nga tohu roro-whanui.

Q: He aha nga painga matua o te Mapi Mata?

Ko te Mahere kanohi he pai ake te tika me te tere ki te whai i nga nekehanga o te kanohi me nga whanonga o nga kiore i whakaritea ki nga tikanga o mua. Ka matapaehia e rua te nui o nga mahi neural me te mea i hangaia ki te whai i nga kanohi kiore, na te mea he taputapu whai hua mo nga kairangahau i roto i nga mahi neuroscience.

P: He pehea te uru atu ki te Mahere Mata?

Kei te waatea noa te Mapi kanohi me te ngawari ki te whakamahi. Ka taea e nga kairangahau o te ao te tango i te taputapu me te whiwhi hua i te ra kotahi. Ko tana urunga me te ngawari-kaiwhakamahi ka ngawari te mahi rangahau me te whakahaere i etahi atu tirotirohanga mo nga mahi roro e pa ana ki nga whanonga ohorere.