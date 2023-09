Ka Kitea e nga Kairangataiao te Utauta Whakapaipai hei Aki i te Ngaronga Koiwi i te Tuhura Mokowhiti

Kua eke nga kaiputaiao ki te rapu rongoa hei patu i te mate wheua i te wa e torotoro ana i te waahi. Ko te roopu o nga kairangahau kua whakarei ake i te kaha whakaora o te ngota ngota NELL-1, ka roa te haurua o te ora mai i te 5.5 haora ki te 15.5 haora. Ma tenei whakapainga ka taea e te ngota ngota ki te noho whai hua mo te wa roa me te kore e ngaro tona koiora.

Hei whakanui ake i tana whai huatanga, ka bioconjugated e nga kairangahau he ngota ngota bisphosphonate (BP) me te NELL-1, ka hangaia he ngota ngota "atamai" ko BP-NELL-PEG. Ko tenei ngota ngota e tino aro ana ki nga kopa wheua, he mea nui ki te patu i te mate o nga wheua i te wa e noho roa ana i roto i te microgravity.

Ko nga hua o te rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka 'npj Microgravity,' i whakaatu ko te BP-NELL-PEG i whakaatu i te tino motuhake mo te kiko wheua, me te kore e puta he kino kino. He whanaketanga nui tenei na te mea ko te bisphosphonates te nuinga o te wa e pa ana ki nga paanga kino ki nga kopa wheua.

E whakapono ana nga kairangahau ko o raatau kitenga he oati nui mo te wa kei te heke mai mo te torotoro mokowhiti, ina koa mo nga miihana e whai waahi ana ki te noho roa i roto i te microgravity. Ka whakaaro ratou ka taea e te BP-NELL-PEG te mahi hei taputapu nui ki te patu i te mate o nga wheua me te paheketanga o te uaua, ina koa ka kore e taea te whakangungu tuuturu na te whara me etahi atu mea ngoikore.

Ahakoa kua whakaatuhia e te rangahau nga hua pai, me nui ake nga rangahau a te tangata hei whakapumau i te whai huatanga. Mena ka angitu tonu enei rangahau, ka taea e BP-NELL-PEG te whakarereke i te huarahi e whawhai ai nga kairangirangi ki te mate wheua i te wa e haere ana i te waahi. Ka taea e tenei mahinga te whakapai ake i te hauora me te oranga katoa o nga kaitarai whetu, me te whakarite i nga misioni angitu me te haumaru a meake nei.

Rauemi:

– Tuhinga Puna (URL)

– Tuhituhi: 'npj Microgravity'