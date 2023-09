He Whakapaipai Whakapaipai mo te Whakaiti i te Ngaronga Iwi i Te Mokowhiti me te Ao

Kua whakawhanakehia e nga Kairangahau o te Whare Wananga o California, Los Angeles (UCLA), he rongoa e whakaatu ana i te oati ki te whakaiti i te mate o nga wheua mai i nga haerenga mokowhiti mo te wa roa, tae atu ki te paheketanga o te uaua i runga i te whenua. Ko te microgravity, ka wheakohia e nga kairangirangi i te waahi, ka mate nga wheua i te tere 12 nga wa nui atu i te whenua, he whakatuma mo te hauora koiwi. I tirotirohia e te roopu UCLA mena ka taea e te tuku punaha o te ngota ngota-1 (NELL-1) rite ki te NELL te awhina ki te whakaiti i tenei mate wheua.

Ko te NELL-1 he pūmua nui mo te whanaketanga o nga wheua me te tiaki kiato. I whakanuia e nga kairangahau te kaha whakaora o NELL-1 ma te whakaroa i te haurua o te ora me te hanga i te ngota ngota "maamaa" e aro nui ana ki nga kopa wheua kaore he paanga kino. Ko nga kitenga, i whakaputaina i roto i te hautaka 'npj Microgravity,' i whakaatu ko te ngota ngota hou, e kiia nei ko BP-NELL-PEG, i whakaatu i te tino motuhake mo te kiko kōiwi me te kore e kitea he kino kino.

E ai ki a Chia Soo mai i te UCLA, he oati nui enei kitenga mo te wa kei te heke mai mo te tuhura mokowhiti, tae atu ki te whawhai ki te mate kōiwi me te paheketanga o te uaua ki te whenua. I kii atu a Kang Ting mai i te Whare Wananga o Forsyth ko te BP-NELL-PEG he taputapu whai hua i te wa kaore e taea te whakangungu tuuturu na te whara me etahi atu mea.

Hei whakamatautau i te rongoa i roto i nga ahuatanga o te waahi, i whakahaerehia e nga kairangahau he rangahau ma te whakamahi i nga kiore. Ko te haurua o nga kiore i pau i te iwa wiki i roto i te microgravity ki te whakataurite i nga haerenga mokowhiti roa. Ko te haurua i whakahokia ki te whenua i muri i te 4.5 wiki. I tukuna nga roopu e rua ki te BP-NELL-PEG, ki tetahi matū whakahaere ranei. Ko nga hua i whakaatu ko nga kiore i tukinotia ki te BP-NELL-PEG he nui te piki ake o te hanganga wheua. I tua atu, karekau he paanga kino kino ki te hauora i kitea i roto i te waahi me nga kiore i tukinotia e te whenua.

Ko tenei rongoa ehara i te mea ka whai waahi noa mo nga miihana mokowhiti kei te heke mai engari ka tukuna ano he rongoa mo nga turoro e mate ana i te osteoporosis tino me etahi atu tikanga e pa ana ki te whenua. Ko etahi atu rangahau tangata e hiahiatia ana hei whakapumau i enei kitenga me te tino tuhura i nga painga rongoa o BP-NELL-PEG.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o California, Los Angeles

– Forsyth Institute

– npj Microgravity