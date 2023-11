New Frontier in Astronomy: Exploring Primordial Gravitational Waves

Kei te turakihia e te hunga arorangi nga rohenga o to tatou mohiotanga ki te ao ma te tirotiro i nga waahi tawhiti me te waa. Ma nga kaitirotiro penei i te James Webb Space Telescope (JWST), ka taea e nga kaiputaiao te kite i nga whetu me nga tupuni tuatahi i hanga i roto i nga "Cosmic Dark Ages". I mua tata nei, kaore i taea te uru atu ki tenei waa na te kapua o te hauwai kupapa e whakapouri ana i te tirohanga.

Engari inaianei, kei te hurahia e nga kairangahau nga mea ngaro o nga "ngaru taipapa tuatahi" i hangaia e te Big Bang ake. Kua whakawhiwhia e te National Science Foundation (NSF) te $3.7 miriona ki te Whare Wananga o Chicago, te wahanga tuatahi o te $21.4 miriona taara. Ka tautokohia e tenei putea te whanaketanga o nga karu a muri ake nei ka maataki i te papamuri ngaruiti ngaruiti (CMB) me nga ngaru taiapa i hangaia i muri tonu mai i te whanautanga o te ao.

Ko nga ngaru aahua he ngaru i te wa mokowhiti na te whakakotahitanga o nga mea nunui, penei i nga kohao pango me nga whetu neutron. E ai ki te ariā a Einstein mo te whanaungatanga whanui, he ngaru taipapa i hanga i te wa o te Big Bang ka kitea tonu i enei ra he wiri kei muri. Ko te Whare Wananga o Chicago, i te mahi tahi me te Lawrence Berkeley National Laboratory, e whai ana ki te hanga karu me nga hanganga ki Antarctica me Chile ki te rapu i enei ngaru.

Ko tenei kaupapa whakahirahira he 450 nga kaiputaiao mai i te 100 neke atu o nga umanga puta noa i nga whenua 20. Kei te tata ki te $800 miriona te tapeke o te utu, me te tahua moni na te NSF me te US Department of Energy. Ko te tikanga ka mahi nga karu i te timatanga o nga tau 2030, kare e rapu noa i nga ngaru o te aonga o mua engari ka whakarato ano hoki i nga mapi taipitopito o te CMB, hei whakamarama i te kukuwhatanga me te ahua o to tatou ao.

FAQ:

P: He aha nga ngaru taipapa tuatahi?

A: Ko nga ngaru taipapa tuatahi he ngaru i roto i te mokowhiti i hangaia i te wa o te Big Bang, ka kitea tonu i enei ra.

P: Me pehea te rapu a nga karu i enei ngaru?

A: Ko nga karu e whakawhanakehia ana ka mapi te papamuri ngaruiti ngaruiti (CMB) me te rapu mo nga hainatanga ngawari o nga ngaru o mua.

P: He aha etahi atu kitenga ka taea ma te whakamahi i enei telescope?

A: I tua atu i te rapunga ngaru taiapa, ka maarama enei karu ki te kukuwhatanga o te ao, te tohatoha o te matū, me te hura pea i nga mea ngaro e pa ana ki te mea pouri me te kaha pouri.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Chicago News: [URL]

– Lawrence Berkeley National Laboratory: [URL]