Ka taea e te Hanganga Hunga Nui Hou te whakararu i te tangata me nga Moomu i roto i te 250 miriona tau

Kua whakamahia e nga Kairangahau mai i te Whare Wananga o Bristol nga tauira ahuarangi rorohiko ki te matapae i te hanganga o te "supercontinent" hou i roto i te 250 miriona tau, e kiia nei ko Pangea Ultima. Ko te whakakotahitanga o nga whenua ka puta ki nga ahuatanga o te rangi e kore e nohoia e te tangata me nga kararehe whakangote.

I whakatairitehia e nga kairangahau nga ahuatanga o te mahana, te hau, te ua, me te makuku mo Pangea Ultima, me te whai whakaaro ki nga ahuatanga penei i te nekehanga pereti tectonic, te matū moana me te koiora. I kitea e ratou ko te hanganga o te supercontinent ka nui ake te hūnga o te puia, te tuku waro hauhā ki roto i te kōhauhau me te hua o te mahanatanga o te ao. I tua atu, ka marama ake te ra, ka kaha ake te tukunga o te kaha, ka piki ake te mahana o te whenua.

Ko te whakakotahitanga o enei mea ka puta te nui o te mahana mai i te 40 ki te 50 nga nekehanga Celsius, me te nui o te makuku. Ka kaha te tangata me etahi atu momo ki te ora i raro i enei ahuatanga, na te mea karekau ratou i whanake kia mau tonu ki te wera nui. Ko te nui o te wera ka kore he kai me te puna wai mo nga kararehe whakangote.

Ahakoa he rangirua kei te hanga matapae mo nga wa kei te heke mai, ka kii nga kairangahau ko te 8% ki te 16% anake o nga whenua kei Pangea Ultima ka nohoia e nga kararehe whakangote. I tua atu, ka taea e nga taumata waro hauhaurua te whakawharua i nga taumata o naianei mena ka tahu tonu te tangata i nga wahie parapara. Ko nga kairangahau e kii ana ko tenei tirohanga kino hei whakamaumahara mo te tere o te whakatika i nga raru o te rangi o naianei.

E ai ki te ripoata i tautokohia e te UN o mua, ki te kore e tino puhoi te whakamahanatanga o te ao, e hia piriona nga tangata me etahi atu momo ka pa ki nga wero nui ki te urutau ki nga huringa o te rangi. He mea nui ki te whakaheke i nga tukunga hau kati kati me te tohe mo nga tukunga kore-kore i te wa e taea ai te whakaiti i te paanga o te huringa huarere.

Ko nga kitenga rangahau e whakaatu ana i te hiranga o te whakatika i te raru o te rangi e haere tonu ana me te whakaatu i nga hua kino o te tukunga a te tangata o nga hau kati. Ahakoa kei te ahua tawhiti atu nga ahuatanga kino i matapaehia mo te 250 miriona tau, kei te pa ki a tatou nga hua kino o te huringa o te rangi i enei ra. He mea nui ki te mahi tere ki te tiaki i te ao me nga whakatipuranga kei te heke mai.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Bristol

– Nature Geoscience