Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i te piki haere o te auau me te kaha o nga huripari Arctic

I roto i te rangahau houhanga whenua, kua kitea e nga kairangahau mai i Te Whare Wananga o North Carolina State, Te Whare Wananga o Alaska Fairbanks, Te Whare Wananga o North Carolina A&T State University, me Sandia National Laboratories nga taunakitanga kaha e tohu ana kei te kaha haere nga awhiowhio i te Arctic. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te retaata Communications Earth & Environment, i whakamahi i te kohinga nui o nga huinga raraunga i roto i nga tekau tau ki te tātari me te mohio ki te whanonga o nga huripari o te rohe.

Ko tetahi o nga mea nui i akiaki i te rangahau ko te huripari kaha o mua i pa ki te Arctic i tera tau, me te tere o te hau ka eke ki te 67mph. Na tenei huihuinga whakamiharo i akiaki nga kaiputaiao ki te tirotiro mena kei te piki haere nga awha. Ma te tirotiro i nga raraunga huarere mai i nga tau 1950, i kite nga kairangahau i te pikinga nui o te rahi, te kaha, me te auau o nga huripari Arctic i roto i nga tau e whitu tekau kua hipa. Ka roa te roa o enei awha kaha, e pa ana ki te taiao o te rohe.

I kitea ano e te rangahau he hononga kaha i waenga i te pikinga o te pāmahana me te hanganga o nga huripari i te Arctic. I te piki haere tonu o te mahana i roto i te rohe, i kitea e nga kairangahau he mahi nui te rōnaki pāmahana ki te whakatau i te rahi me te kaha o nga huripari. I tua atu, ko nga huringa o te awa rererangi i kitea e pa ana ki te piki haere o nga huripari Arctic, ina koa i te wa o te takurua. Ko te kaha ake o te hau polar i roto i nga marama o te raumati tetahi atu take i kaha ai te tipu o te huripari.

He mea nui nga hua o tenei rangahau. I te wa e pa ana nga awhiowhio nui me te kaha nui ki te Arctic, ka kaha ake te pa ki te hukapapa moana. Na te maha o nga hukapapa o te moana e pakaru ana, ka tere haere te huringa o te ahua o te rangi ki te rohe, ka pa atu ki te punaha huarere o te ao.

Ko tenei rangahau he whakamarama hou mo tetahi take uaua me te tipu haere, e whakaatu ana i te hiahia tere mo etahi atu rangahau me nga mahi hei whakaiti i nga paanga o enei huripari Arctic e kaha haere ana, e kaha haere ana. Ma te mohio ki nga mea e akiaki ana i to ratau hanganga me te whanonga, ka pai ake te matapae me te whakarite a nga kaiputaiao mo nga wero ka puta mai i enei awha kaha a meake nei.

FAQ

He aha te huripari?

Ko te awhiowhio he punaha huarere nui e tohuhia ana e te pokapu pehanga iti me nga hau kaha e huri haere ana huri noa. Ka taea e nga awhiowhio te hua i nga ahuatanga huarere kino, tae atu ki te ua nui, te hau kaha, me nga awhiowhio.

He aha te take i hirahira ai nga huripari ki te rohe Arctic?

Ko nga awhiowhio i te rohe o Arctic he paanga nui ki te punaha huarere o te rohe me nga tauira o te ao. Ka whai waahi enei awha ki te pakaru o te hukapapa o te moana me te whakatere i te tere o te huringa o te rangi i te Arctic.

He aha te paanga o te pikinga o te mahana ki te hanganga o te huripari i te Arctic?

Ko te pikinga o te pāmahana i roto i te Arctic e hono ana ki te hanganga o nga huripari. I te wa e mahana ana te rohe, ka whai waahi nga huringa o nga rōnaki pāmahana me nga huringa ki te awa rererangi ki te rahi, te kaha, me te auau o enei awha.

Me pehea e mohio ai nga kitenga o tenei rangahau i nga rangahau me nga mahi a meake nei?

Ko nga tirohanga i puta mai i tenei rangahau e whakaatu ana i te hiahia kia haere tonu nga rangahau me nga tikanga whakarite hei whakatika i te piki haere me te kaha o nga huripari Arctic. He mea nui te maarama ki nga take e peia ai enei awha hei hanga rautaki hei whakaiti i o raatau paanga ki te taiao me te punaha huarere.