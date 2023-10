Nga Matatoka Tauwhiro Ngaro i roto i te Precambrian: He Whakaaturanga Atu Mo Te Whakawhanaketanga Darwinian

Ko te ahua ohorere o nga momo kararehe kanorau i te wa o te Pahūtanga o Cambrian kua roa he wero ki te kukuwhatanga a Darwin. E ai ki tenei ariā, ko nga mea hou o te koiora uaua kua ara ake i roto i te waa, me te maha o nga momo takawaenga. Heoi, karekau i kitea nga parapara whakawhiti i roto i nga papa o mua o Precambrian i mua i te Pahūtanga o Cambrian. Kei roto i te wa Ediacaran, e uru ana ki te mutunga o te Precambrian, kei roto i nga tohutono-matakao uaua, engari kei te tautohetohe tonu to raatau hononga ki te phyla kararehe Cambrian o muri mai.

I whakaae a Charles Darwin ake he tino whakahē tenei ki tana ariā, me te kite i te kore o nga rekoata mai i nga wa o mua i mua i te paparanga Cambrian. Ko te tino whakamaramatanga mo tenei ngaronga ko te kore e oti o te rekoata parapara, e kii ana me noho tonu nga tipuna kararehe engari kaore i ngawari te tiaki na te iti o te rahi me nga tinana ngawari. Heoi, kua whakahēhia tenei whakapae toi e nga kitenga tata o nga waahi parapara o Ediacaran ka taea te tiaki i nga kararehe iti, ngoikore-tinana. Engari, ko enei waahi ka puta mai he pukohu parapoka me etahi rauropi raru.

He rangahau tata nei i whakaputaina i roto i Trends in Ecology and Evolution e taapiri ana i etahi atu taunakitanga e whakahe ana i te whakapae toi. Ka whakatauritea e nga Kairangataiao Paleontologists na Derek Briggs nga tikanga whakahiato me te matawhenua o Precambrian me Cambrian strata ka kitea te kore rawa o nga kararehe i nga paparanga Precambrian e tika ana hei tiaki. E kii ana ratou he herenga morahi mo nga kararehe tawhito i te 789 miriona tau ki muri. Ko nga momo momo Burgess Shale, kua whakaarohia hei taiao e pai ai te tiaki kararehe moata, kaore i te hono ki nga koiora matatoka kua tae ki te 789 miriona tau ki muri, neke atu ranei.

Ko nga kaituhi o te rangahau e kii ana ko te aputa Cryogenian i roto i nga koiora tino tiakina ka whakamarama i te ahua ohorere o nga kararehe i muri mai. Heoi, te ahua nei ka warewarehia e tenei whakamaoritanga nga taunakitanga taupatupatu, tae atu ki te kore o nga kararehe metazoan me nga kararehe bilateral i tenei wa. I tua atu, ko etahi atu rangahau kua whakatauhia te herenga nui mo nga kararehe tuatahi i te wa iti ake, tata ki te timatanga o te Cambrian.

Ko enei kitenga ka whakahē i nga whakapae o te kukuwhatanga a Darwin me te whakahē i te teiti e tohuhia ana e nga rangahau karaka rapoi. He mea nui mo nga kaimatai koiora ki te mohio me te whakatika i nga rereketanga nui i waenga i nga raraunga whaimana me nga matapae matua o to raatau ariā.