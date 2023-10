He Haerenga ki te Asteroid 16 Hinengaro: Te Tirotiro i te Whanautanga o te Rauropi

Ko tetahi whakaahua arorangi tata nei kua kapohia te aro o nga kaiputaiao me te hunga kaingākau ki te waahi. E whakaatu ana te ahua i te kohinga iti o te kirikiri kei roto i te ipu whakarewa, engari ko te mea whakamiharo ko tenei kirikiri i ahu mai i te asteroid. I te mea he toenga o nga mea taketake mai i te whanautanga o te Rauropi, he nui te uara o tenei tauira. Inaianei, kei te haere tetahi waka mokowhiti hou ki te torotoro i tetahi atu asteroid, e kiia nei ko 16 Psyche, he rino me nga konganuku e pa ana.

Ko te hanganga o te punaha solar he mahinga whakaari me te uaua. Ko nga matūriki puehu i roto i te kapua i whanau ai te Ra me nga aorangi ka timata ki te whakakotahi, ka hanga kapo. I etahi wa ka tipu enei kapia ma te piri ki etahi atu kapia, engari na te tukinga i te tere tere ka pakaru ano ki te kirikiri me te puehu. Ko nga tukinga i etahi wa ka uru nga tinana nunui, penei i te wa e hanga ana te Ao, ka tukitukia e tetahi mea te rahi o Mars. Ko nga otaota i puta mai i tenei tukinga i te mutunga ka puta te hanganga o te Ao me te Marama.

I te tukinga o nga rawa ki tetahi tinana tiretiera e tipu haere ana, na te nui o te kaha o te kaha i puta mai te nui o te wera. I hua mai he toka rewa, i whakamatao haere i roto i nga piriona tau. Tae noa mai ki tenei ra, kei te wera tonu te uho o te whenua, kua rewa tetahi wahi. Ko etahi o enei wera i ahu mai i te hanganga o te ao, ko te toenga ka ahu mai i te pirau o nga mea irirangi. Ko te puehu i hanga ai nga aorangi he maha nga kohuke toka, tio, rino, nickel, me nga konganuku whai hononga, me nga tohu o nga mea taumaha, tae atu ki nga mea irirangi.

Ko te noho mai o te rino me ona whanaunga ki roto i nga kapua puehu o te ao he hua o te whakaputanga hiko i roto i nga whetu. Ko enei huānga te mutunga o nga tauhohenga hanumi i roto i nga whetu, me nui te kaha ki te whakaputa i tetahi mea i tua atu i a raatau. No reira, ka hinga, ka pahū nga whetu, ka tukuna te rino me etahi atu mea taumaha ki te ao. Ko tenei tukanga ka puta mai nga mea taumaha penei i te koura, te hiriwa, te mata, me nga momo momo momo iraruke.

Ka puta mai he aorangi hou, karekau te ranunga o nga mea whakarewa e whakakotahi. Ko nga kohuke mama ake, penei i te silicon me te konumohe, ka piki ki te mata o te ao, ka totohu te rino, te konupora, me nga konganuku whai paanga ki waenganui. Mena he tukinga kino ki tetahi atu aorangi, ka ora tonu te matua whakarewa ka noho hei asteroid. Ko te nuinga o taua asteroid he nickel me te rino, me etahi atu mea taumaha.

E rua nga take nui e pai ai te ako i te asteroid nickel/rino penei i te 16 Psyche. Tuatahi, he tauira e taea te uru atu o te uho o te Ao kore e taea te toro atu, e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo te hanganga o to tatou ao me etahi atu aorangi toka. Tuarua, i te wa e ngana ana te tangata ki te whakatu turanga ki runga i te Marama me etahi atu tinana o te rangi, he mea tino nui te whai rawa o te tangata. Ahakoa e waatea ana te wai i te waahi, he taumaha, he uaua hoki te kawe mai i nga taonga hangahanga penei i te rino. No reira, ko te rapu i enei rauemi i runga i te waahi ka tino ngawari nga mahi mokowhiti a meake nei me te whakaiti i nga utu.

Ma te ruku ki te hanga me nga ahuatanga o nga asteroids penei i te 16 Psyche, kei te hurahia e nga kaiputaiao nga mea ngaro o te whanautanga o te Solar System me te para i te huarahi mo nga mahi tirotiro mokowhiti me nga mahi koroni.

Rauemi:

– Ken Tapping, tohunga arorangi i te Dominion Radio Astrophysical Observatory i Penticton.