Ko te heke mai o te Hurirangi me te Haumarutanga Kai: He Kaupapa Mahi-a-Mokowā

I roto i nga take nui o te ao mo te huringa o te rangi me te haumaru kai, ko te United Arab Emirates (UAE), te United States (US), India, me Iharaira kei te timata i tetahi kaupapa hou mo te waahi mokowhiti e kaha ana ki te hanga i te whakautu o te ao ki enei wero. Ko tenei kaupapa mahi tahi, e mohiotia ana ko I2U2, ko te whai i te nui o nga raraunga putaiao hei awhina i nga whenua ki te whakaiti i nga paanga o te whakamahana o te ao me te whakatika i te kore kai.

Ko te kaupapa, i ahu mai i te kaupapa o te uru tuwhera ki nga korero putaiao, e whai ana ki te whakatairanga i te mahi tahi o te ao me nga huarahi whakangao. Ma te whakamahi i nga raraunga tirotiro mokowhiti me nga kaha mai i nga whenua hoa e wha, ka whai te kaupapa ki te hanga taputapu ahurei mo nga kaihanga kaupapa here, nga umanga, me nga kaipakihi ki te tarai i nga wero taiao me te huringa o te rangi.

Ahakoa kei te whanake tonu nga korero motuhake, ko te whainga o te kaupapa he tiritiri me te wetewete i nga raraunga ma te whakapuakanga tahi. He whai waahi nui tenei mahi mahi tahi ki te whawhai ngatahi i te raru o te rangi. Na roto i te I2U2, kua timata nga whenua hoa ki te torotoro i nga huarahi hou mo te kaipakihi me te mahi auaha. Ko enei mahi kua puta mai nga whakaaetanga e whakatairanga ana i te mahi tahi mokowhiti me te whakatuwhera i nga kuaha mo nga tauhokohoko hohonu me nga hononga arumoni i waenga i nga iwi whai waahi.

I tua atu, ko te UAE kei te whai waahi nui ki te ahu whakamua i te torotoro waahi. I te tukunga i tana kairangi tuatahi, a Hazza Al Mansouri, ki te International Space Station i te tau 2019 me te angitu i te whakarewanga o te rangahau Hope ki Mars i te tau 2020, kei te whakapau kaha te UAE ki tana kaupapa mokowhiti. I hoki mai a Sultan Al Neyadi te kairangi rererangi o Emirati mai i te misioni e ono marama ki te ISS, ko ia te tangata tuatahi mai i te ao Arapi ki te mahi i te hikoi mokowhiti. Ko te mahere a te UAE ki te whakanui ake i ona kaha mokowhiti na roto i te haumi nui neke atu i te Dh3 piriona ($816 miriona) i roto i te waahanga mokowhiti motuhake i roto i nga tau tekau e whai ake nei.

I tua atu i te kaupapa mokowhiti, kua mahi tahi te UAE me te US ki te Ahuwhenua Innovation Mission (Aim for Climate), e aro ana ki nga mahi ahuwhenua-a-rangi me nga punaha kai. Ko te whainga o tenei kaupapa tahi ki te whakatika i te paanga o te huringa o te rangi ki runga i te hiakai o te ao ma te whakakorikori i te haumi ki nga mahi ahuwhenua taumau.

I te katoa, ko te kaupapa I2U2 e whakaatu ana i te kaha o te mahi tahi o te ao ki te whakatika i nga take ohorere o te huringa o te rangi me te haumaru kai. Ma te whakamahi i nga kaha o te hangarau mokowhiti, ka whai mana tenei kaupapa ki te whakarereke i te huarahi e whakautu ai nga whenua ki nga wero taiao.