Ko te Whakakitenga Taimana Mawhero he Maaramatanga mo te Tukatuka Hanganga

Ko nga kairangahau e ako ana i te putea taimana Argyle o Ahitereiria ki te hauauru kua whai matauranga hou mo te hanganga o nga taimana mawhero me etahi atu momo tae, e ai ki tetahi rangahau i whakaputaina i roto i te pukapuka Nature Communications. Ko te maina Argyle, e 90% o nga taimana mawhero o te ao, kua katia inaianei, na te mea he onge, he utu nui enei kohatu. Ka taea e nga taimana mawhero orohia te kounga teitei te utu i roto i te tekau miriona taara.

I arotahi te rangahau ki te mohio ki nga ahuatanga o te whenua e tika ana mo te hanga taimana mawhero. Ma te wetewete i nga tauira mai i te maina Argyle, i taea e nga kaiputaiao te tautuhi i nga tikanga motuhake e hiahiatia ana mo enei kohatu onge ki te whanake. Ma tenei mohiotanga pea ka kitea nga putunga hou o nga taimana mawhero ki etahi atu waahi.

Ka hangaia nga taimana mawhero i raro i te pehanga nui me te wera nui ki roto i te koroka o te whenua. He waro parakore, he rite ki nga taimana ma, engari ko to ratou tae ahurei ka puta mai i te aroaro o te hanganga ngota onge e mimiti ana i te rama matomato. He mea ngaro tonu te tikanga mo te whiwhi taimana mawhero i o ratou tae, engari na tenei rangahau tata nei ka tata nga kaiputaiao ki te wetewete i te enigma.

Ko te maina Argyle, me ona rahui taimana mawhero nui, he puna nui o enei kohatu utu nui mo nga tau tekau. Ko tana katinga i te Whiringa-a-rangi 2020 i tohu te mutunga o te waa mo te umanga taimana, e whakanui ana i te hiahia me te uara o nga taimana mawhero o mua.

Ahakoa ko te rangahau e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo te hanganga o nga taimana mawhero, me rangahau ano kia tino mohio ki nga tikanga e tika ana mo te hanganga. Heoi ano, he tumanako hou tenei kitenga mo te kitenga a meake nei nga putunga taimana mawhero ki etahi atu waahi o te ao.

