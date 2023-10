Ko te Akoranga Hou e whakaatu ana i te hononga i waenga i te ahotea me te Hanganga Hiko o Metal

Ko tetahi rangahau tata nei i whakahaerehia e te Whare Wananga o Birmingham kua whakamarama i te paanga nui o te hanganga hiko o nga konganuku ki o raatau taonga miihini. I whakaputaina i roto i te hautaka Pūtaiao, ko te rangahau e whakaatu ana i nga taunakitanga whakamatautau e whakatau ana i te hononga tika i waenga i nga ahuatanga hiko me te miihini o nga konganuku. Ahakoa i whakaae te maaramatanga o mua ki tenei hononga, i whakapono whanui ka kore e kitea i roto i nga whakamatautau mahi.

I kitea e te kapa, na Takuta Clifford Hicks, Kaipānui i roto i te Condensed Matter Physics, i arahi ko te whakatakotoranga o nga ngota i roto i te kupenga whakarewa me ona ahuatanga miihini kaore i te tino motuhake tetahi ki tetahi pera i mua. I arotahi te rangahau ki te superconducting metal strontium ruthenate (Sr2RuO4), a ka ine nga kairangahau i te whakakorikori o te kurupae i te wa e tukuna ana te rauemi ki te taumahatanga. He mea whakamiharo, i kitea e ratou ko te whakakopeke i te Sr2RuO4 ma te 0.5% ka heke te 10% o te modulus a Young, he inenga o te uaua miihini. I te wa i tukuna ano te taapiri, ka eke te rauemi ki te 20% te piki ake o te waahanga a Young. Ko enei huringa i rite ki te noho a nga whenua hiko hou, e whakaatu ana i te hononga hohonu i waenga i te whanonga hiko me te miihini o nga konganuku.

I whakanuia e Takuta Hicks te mea hou o te rangahau, e kii ana, "I nga wa o mua, kua whakamahia nga hononga ahotea ki te miihini miihini, engari kaore ano kia akohia nga taonga hiko ma te whakamahi i tenei huarahi. Ko nga konganuku me nga taonga hiko whakamere he pakarukaru, he uaua ki te pa ki nga kaha nui. I tua atu, ka hiahiatia nga riipene nui hei whakarereke i nga taonga hiko. I roto i ta maatau whakamatautau, i kopirihia e matou nga tauira o Sr2RuO4 tae atu ki te 1%, he rite ki te kopiri i te rakau mita kiripaka tae noa ki te 99 cm te roa.

Hei whakaea i enei wero, i hangaia e nga kaiputaiao nga taputapu taputapu e taea ai te ine i nga tauira iti me te ngawari me te pupuri i te pāmahana cryogenic mo nga ine hiko tika. Ko tenei mahi e rima tau e whakatuwhera ana i te kuaha mo nga rangahau rite mo etahi atu konganuku. Inaa, kua timata tetahi kamupene miihini i UK ki te hanga i tetahi momo miihini e whakamahia ana i roto i tenei rangahau, ka huri pea i te ako o nga koranu kaha-kaha a meake nei.

Ko tenei rangahau hou e whakaatu ana me pehea e taea ai e nga rangahau maataki te ahu whakamua ki te ahu whakamua hangarau me nga tono whaihua. Ma te hura i te hononga uaua i waenga i te ahotea, te riaka, me te hanga hiko o nga konganuku, ka taea e nga kaiputaiao te tautuhi ano i to maatau mohiotanga ki nga rawa rawa, i te mutunga ka awe i te whanaketanga o nga rawa me nga hangarau hou.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: He aha te hiranga o tenei rangahau?

A: Ko tenei rangahau e whakaatu ana, mo te wa tuatahi ki te whakamatautau, i te hononga kaha i waenga i te hanganga hiko me nga taonga miihini o nga konganuku. Ka whakawerohia te whakapae o te tikanga ka noho tonu te kurupae ngota o te whakarewa me te whanonga miihini e kore e pangia e nga ahuatanga hiko e nohoia ana.

P: Ko tehea te whakarewa i arohia e nga kairangahau i roto i tenei rangahau?

A: Ko te rangahau i tino tirotirohia nga ahuatanga hiko me te miihini o te superconducting metal strontium ruthenate (Sr2RuO4).

P: I pehea te ine a nga kairangahau i te paanga o te ahotea ki te whakarewa?

A: I inehia e te roopu te korikori kurupae o te konganuku i te wa i tukuna ai ki te ahotea, i uru ki te kopiri i nga tauira o Sr2RuO4. Na tenei i taea ai e ratou te kite i nga huringa o te pakari o nga miihini, e kiia nei ko Young's modulus.

P: He aha nga hua o tenei rangahau?

A: Ko tenei rangahau e para ana te huarahi mo etahi atu whakatewhatewha mo te hononga i waenga i te ahotea, te riaka, me te hanganga hiko i roto i nga konganuku. Ka whai waahi ano mo te whakawhanaketanga o nga hangarau hou, ina koa ki te ako i nga koranu kaha teitei.