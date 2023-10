Te Rangahau Hou Ka Whakakitea Nga Huakita Moana Kua Ngaro Te Kara me etahi atu ahuatanga ina hoki ana ki te moana

He rangahau tata nei i whakahaerehia e te US Department of Energy Joint Genome Institute, i te mahi tahi me nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Nevada, Las Vegas, kua kitea nga kitenga ohorere mo te huakita mai i te phylum Chloroflexota. Ko enei huakita, e mohiotia ana mo to raatau kaha ki te wawahi i nga parahanga me te hangarua waro, i kitea he haki i roto i nga puna wera engari i ngaro tenei ahuatanga i te wa i tipu ai ki te noho ki nga taiao moana e hia rau miriona tau ki muri.

I arotahi nga kairangahau ki tetahi karaehe i roto i te Chloroflexota e kiia nei ko Dehalococcoidia, he kaha ki te whakaheke i nga matū kino e kitea ana i roto i nga pesticides me te whakamahana. Na roto i te raupapatanga ira me te metagenomic, i kitea e ratou ko te Dehalococcoidia nohonga wera he haki, he ahuatanga kaore i mohiotia i mua i te Chloroflexota. He rereke, karekau he haki o o ratau hoa noho moana, e kii ana i ngaro enei hanga i te wa o te urutaunga ki nga taiao moana.

I kitea ano e te rangahau etahi atu ahuatanga ohorere i te puna wera Dehalococcoidia. Ko etahi o enei ahuatanga kua ngaro i roto i nga huakita kua tipu ki te noho ki te moana, i te wa e mau tonu ana nga toenga o etahi atu ahuatanga. Hei tauira, ko te puna wera me te Dehalococcoidia noho moana i whakaatu i te ngaronga o nga pakitara o nga pūtau me te tauira uaua o te kukuwhatanga mo nga ira e pa ana ki te kai i nga tipu tipu. E tohu ana tera pea ka whakawhirinaki enei huakita ki te mahi tahi me etahi atu microorganisms o to ratau hapori ki te wawahi i nga mea tipu.

I tua atu, i kitea e nga kairangahau ko te puna wera a Dehalococcoidia he whākōkī hei whakahiato, hei whakaheke ranei i nga homoni tipu, e tohu ana ka whai mana o ratou hoa noho whenua ki te raweke i te tipu o te tipu.

Ko te maarama ki te hitori o te kukuwhatanga me nga ahuatanga ahurei o te huakita Chloroflexota ka whai paanga nui ki nga miihini miihini mo nga tono penei i te hanga koiora. Ma te whakamahi i o raatau kaha rerekee, ka taea e nga kaiputaiao te whakawhanake i nga tikanga totika me te whai hua i roto i nga momo ahumahi.

Ka taea e etahi atu rangahau mo enei huakita te whakamarama i te kaha o te whakamahinga o nga tikanga moroiti i roto i te hanga biofuel me etahi atu tono pumau.

Source: Marike Palmer et al, Thermophilic Dehalococcoidia me nga ahuatanga rereke e whakamarama ana i nga korero o mua, Ko te ISME Journal (2023).