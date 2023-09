Te Tirohanga i nga Huringa Autocatalytic: Ki te Maramatanga ki nga Taketake o te Ora

He mahi nui te autocatalysis ki te tukurua me te oranga tonutanga. Kua mahia e tetahi roopu kaiputaiao mai i te Whare Wananga o Wisconsin-Madison he rangahau kia mohio ai ki nga maataapono taketake kei raro i te autocatalysis me ona paanga pea mo te rapu oranga i tua atu o te Ao.

Ko te autocatalysis e pa ana ki te tauhohenga matū ka mahi te hua o te tauhohenga hei whakakorikori mo taua tauhohenga. Arā, ko te tauhohenga he oranga me te whakatairanga i a ia ano. Kua tino aro nga kairangahau ki tetahi karaehe o nga huringa autocatalytic e kiia nei ko nga Whakataunga-a-Tuhinga Autocatalytic Cycles (CompACs).

Ko nga kairangahau i te tuatahi ka tautuhi i te kaupapa o te whakawehenga i roto i nga CompAC. Ko te whakataurite ko te tauhohenga i waenga i te ahua waikura o te huānga, te pūhui ranei, e kiia ana ko MHi, me te ahua whakaheke, e kiia ana ko MLo, ka hua mai i te hanganga o nga MMed-a-waenganui e rua me nga hua para e hono ana, ka kiia ko XComp,M. Ka rereke pea te stoichiometry o tenei tauhohenga, i etahi wa, ka uru ano etahi atu momo kai.

Ka tuhurahia e te roopu nga tukanga awhina e rua ka puta i roto i nga CompACs: nga tukanga awhina oxidative me te whakaiti. Ko te tukanga oxidative e whakamahi ana i te oxidant ki te huri i te MMed ki te MHi, e arai ana ki te hanganga o te CompAC oxidative. I tetahi atu taha, ko te tukanga whakaheke he whakauru i te reductant e whakaiti ana i te MMed ki MLo, ka hangaia he CompAC whakaheke.

Kia pai ake ai te maarama ki enei huringa, kua tohua e nga kairangahau etahi momo waahanga. Ko nga autocatalysts, e whai waahi nui ana i roto i nga huringa, kua tohua. Ko nga M o waenga-waenga e tohuhia ana ki te papura, te whero, me te koura hei tohu i o raatau ahuatanga kua whakapourihia, takawaenga, me te tino whakaheke. Ko te oxidant me te reductant, e uru ana ki nga mahi awhina, ka tohua ki te puru me te kaariki.

Ko te mohio ki nga maataapono o nga huringa autocatalytic ehara i te mea ka whakamarama noa i te uaua o te ao i runga i te whenua engari ka whai whakaaro nui ano ki nga ahuatanga pea e tika ana kia puta te ora ki etahi atu waahi o te ao. Ma te tautuhi i nga ahuatanga tino pai mo te autocatalysis, ka taea e nga kaiputaiao te arotahi ki te rapu oranga ki runga i nga aorangi e whakaatu ana i nga ahuatanga rite me te kaha mo te tauhohenga matū-whaiaro.

Ko tenei rangahau ka whai waahi ki te torotoro haere tonu i te takenga mai o te oranga me te tupono ki te rapu momo oranga o waho. Na roto i te whakawhänui i to mätau möhiotanga ki ngä mätäpono taketake kei raro i te tukuruatanga o te oranga me te oranga tonutanga, ka tata atu tätou ki te hura i nga mea ngaro o te ao.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Wisconsin-Madison