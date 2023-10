Ka Maamaa Nga Kairangirangi ki nga Maramatanga Hou mo te Papa Autō o te Ra

He roopu kaiputaiao o te ao, tae atu ki nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Sheffield i te UK, kua eke ki te mohiotanga ki te papa autō o te Ra. Ma te whakamahi i nga raraunga i kohia mai i te Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) i Hawaii, te karu kaha rawa o te ra o te ao, i taea e nga kaiputaiao te tiki korero kaore ano i kitea i mua mo te papa aukume o te mata "mari" o te Ra. Ko enei raraunga ka whai paanga ki to maatau mohio ki te whakawhiti hiko i waenga i nga paparanga rereke o te Ra, ka awhina pea ki te whakamarama he aha te paparanga o waho, e kiia nei ko te korona, he rau nga wa wera ake i te mata.

Ko tetahi o nga kitenga matua mai i nga tirohanga ko te kitenga o te tauira nakahi i roto i te papa autō o te hau o raro o te ra, e kiia ana ko te chromosphere. He mea nui tenei tauira mo to maatau mohio ki nga ahuatanga hihiri ka puta i te Ra, penei i te whakamahana o te plasma solar ki nga miriona Kelvins me te pahūtanga kaha e kiia nei ko Coronal Mass Ejections (CMEs). E whakapono ana nga kairangahau ko nga rereketanga iti-iti i roto i te ahunga o te papa autō, e rite ana ki te tauira nakahi, he tohu mo te tukanga e kiia nei ko te honohono autō, kei reira nga papa aahua whakahē i te taunekeneke me te tuku i te kaha.

Ko nga rangahau o mua mo nga rereketanga o te pāmahana i waenga i te korona me te mata kua aro ki nga korara, nga rohe nui me te tino autō i te mata o te Ra. Heoi, kua hurahia e te rangahau o naianei te uaua o nga tuunga papa autō i roto i te mea e kiia nei ko "te ra ata," e kapi ana i roto i nga pūtau convective iti e kiia nei ko granules. Kei roto i enei kowhatu nga papa aukume ngoikore engari he kaha ake, ka whai waahi pea ki te whakataurite i te tahua hiko o te chromosphere.

Ko te DKIST, i whakatuwherahia i te tau 2022, kua whakawhiwhia ki nga kaiputaiao nga kaha ki te tirotiro i te Ra. Ka taea e ratou te kite i nga ahuatanga o te Ra me te ahua whakamiharo o nga korero, he rite ki te kite i tetahi putea iti mai i tawhiti. Ko te telescope he mahi tahi i waenga i nga momo umanga, tae atu ki te Whare Wananga o Kuini Belfast, te National Solar Observatory, te Max Planck Institute mo te Rangahau Pūnaha Solar, me te Whare Wananga o Eötvös Loránd.

Ma te whakamarama i te ahua uaua o te papa autō o te Ra, na tenei rangahau e whakatata atu ai tatou ki te maaramatanga matawhānui o to tatou whetu tuku ora.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Sheffield

- Te Whare Wananga o Kuini Belfast

– National Solar Observatory

Nga wehewehe:

– Hononga aukume: He tukanga e pahekoheko ai nga papa autō whakahē me te tuku pūngao.

– Coronal Mass Ejections (CMEs): Nga pahūtanga kaha ka puta i roto i te korona o te Ra, ka tuku i te nui o te plasma me te radiation electromagnetic.

(Ko tenei tuhinga i ahu mai i nga korero mai i tetahi tuhinga taketake i whakaputaina e Devdiscourse)