Ko nga tauira hou i kitea i roto i nga paparanga o te ra e whakaatu ana i nga mea ngaro o te ra

He nui te ahunga whakamua a nga tohunga whetu ki te wetewete i tetahi o nga mea ngaro o te ra ma te hopu i nga raraunga pakaru whenua mai i te papa autō o te ra. Ko nga raraunga i kohia e te Daniel K Inouye Solar Telescope (DKIST) i Hawaii, te karu hiko tino kaha o te ao. Ko nga raraunga kapohia kua whakarato i nga whakaaturanga tino taipitopito o te papa autō o te ra i runga i tona mata 'marie'.

Ko te roopu kaiputaiao o te ao i uru ki te rangahau, tae atu ki nga kairangahau mai i te Whare Wananga o Sheffield, e whakapono ana ka whai paanga enei raraunga ki te maarama ki te whakawhiti hiko i waenga i nga paparanga o te ra. Ka awhina ano pea ia ki te whakamarama he aha te paparanga o waho o te ra, e kiia nei ko te korona, e hia rau nga wa i wera ake ai i te mata, e kiia nei ko te photosphere, he rereke ki nga mea e tumanakohia ana.

Ko nga kitenga mai i te DKIST e whakaatu ana, e whakapumau ana i te topology nakahi o te papa autō i te hau o raro o te ra, e kiia nei ko te chromosphere. He mea nui te maarama ki te ahuahanga papa autō mo te mohio ki nga momo ahuatanga hihiko e akiaki ana i te hihiko plasma ki te hau o te ra. E kiia ana ko enei papa autō te kawenga mo te whakakaha i nga pahū nui rawa atu i roto i te punaha solar e kiia nei ko Coronal Mass Ejections (CMEs).

Ko te DKIST, i whakatuwherahia i te tau 2022, he karu whatu o te ra e taea ai te kite i nga rekoata o te ra. He mana whakatau te karu he rite ki te kite i te moni 50p i Manchester mai i Raanana. Ko te kaupapa, i aratakina e te Whare Wananga o Kuini Belfast i te mahi tahi me nga momo umanga, kua whakamahi i te mana o DKIST ki te whakaatu i tetahi tauira uaua hou o te kaha i roto i te papa autō o te ra e rite ana ki te rereketanga o te nakahi.

Ko nga rangahau o mua mo nga rereketanga o te wera i waenga i te korona me te whakaahua o te ao kua aro nui ki nga waahi ra, he rohe nui me te tino autō. Heoi, kua kitea e nga kairangahau ko te mea e kiia nei ko 'te ra ata' kei roto nga pūtau convective e kiia nei ko 'granules' he ngoikore ake engari he kaha ake nga papa autō. Ka mau pea enei kowhatu ki te whakataurite i te tahua hiko o te chromosphere.

I whakamahia e te roopu rangahau te DKIST ki te maataki i nga rereketanga iti-iti i roto i te ahunga aa-autō i roto i te whakaahua ata noho humarie. Ko te kitenga ohorere o tetahi tauira matatini e rite ana ki te rerekee-rite-nakahi i roto i te whakatakotoranga autō e whakaatu ana i te tukunga o te kaha ma te tukanga e kiia nei ko te honohono ano. Koinei te wa e mahi tahi ai nga papa autō e rua e tohu ana i nga huarahi rereke me te tuku i te kaha e whai waahi ana ki te whakamahana hau.

Ko enei kitenga ka whakatata atu nga kaiputaiao ki te mohio ki nga mea ngaro o te ra. Ma te wetewete i nga uaua o te papa autō o te ra, e tumanako ana nga kairangahau ki te whakamarama i nga tikanga mo te whakakaha i te ra me ona ahuatanga pahū.

Title: Ko nga Tauira Hou i Kitea ai i roto i nga Paparanga o te Ra Ka Maramahia te Maramatanga o te Ra

– Te Whare Wananga o Sheffield

