Te Mihana Hinengaro a NASA: Te Tirotiro i te Asteroid-Rich Asteroid

Kei te whakarite a NASA mo tetahi atu miihana asteroid e kiia nei ko Psyche, e whai ana ki te ako i tetahi asteroid he rite te ingoa. Kua whakaritea te waka mokowhiti ki runga i te roketi SpaceX Falcon Heavy hei te Rapare, ka eke ki te haerenga mo te ono tau ki te whitiki asteroid, kei reira a Psyche. Ka tae ki reira, ka awhiowhio te waka mokowhiti i te asteroid mo nga tau e rua, ka kohi raraunga mo tona hanganga, tau, me te topography.

Ko te kaupapa Hinengaro e akiakihia ana e te hiahia kia pai ake te maarama ki te whenua. Ahakoa kei a tatou te matauranga mo te kirinuku me te koroka o te whenua, kei te noho ngaro tonu te matua na te hohonutanga o te waahi. Ko nga asteroids-taonga metara, pera i a Psyche, i kitea i roto i te whitiki asteroid, kei roto ko nga toenga o te hanganga o te punaha solar i nga piriona tau ki muri, ka mau pea nga tohu mo te uho o te whenua.

Na te iti o nga korero i whiwhi mai i nga karu whakaata penei i te Hubble Space Telescope a NASA me te Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) kua reti inaianei, kua kitea e nga kaiputaiao ko Psyche he asteroid tino taonga nui. Ko Lindy Elkins-Tanton, te kaitirotiro matua o te misioni Hinengaro, e whakanui ana i te hiranga o te ako i enei mea iti i roto i te punaha solar, na te mea e whakaatu ana i te maaramatanga mo tona hanganga.

Ko tetahi o nga tino whainga o te miihana ko te mohio ki te hanga me te ahua o nga papa toka aorangi, penei i era o Mercury, Venus, Earth, me Mars. He mahi nui te matua ki te whakaputa i nga mara autō, te tiaki i te hau, me te whakaawe i te noho. Ko Psyche, ko ia tetahi o nga kaitono pai rawa atu mo te ako i nga waahanga whakarewa, ka whakawhiwhia ki nga kairangahau he waahi ahurei.

Ahakoa kei te noho tonu nga ariā mo te takenga mai o Psyche, ka whakaae nga kaiputaiao kaore pea i te tika. Ko Zoe Landsman, he kaiputaiao rangahau i te Whare Wananga o Central Florida, e whakapono ana ko te tuku waka mokowhiti ki te asteroid ka puta nga kitenga ohorere. Ka whakanuia e ia te uara o ia misioni ki te whakarereke i to maatau maarama ki te punaha solar.

I tua atu i tona hiranga putaiao, kua arohia a Psyche mo tona uara arorangi. I te tau 2017, i kii a Elkins-Tanton ka taea e te asteroid te utu mo te $10,000 quadrillion USD. Heoi ano, ko tana whakapumau ko te hangarau hei whakahoki mai i te Hinengaro ki te whenua, mai i ahau ranei, kaore i te noho i tenei wa.

Ahakoa he rite te ahua o te keri mokowhiti ki te pakimaero putaiao, ka whakaaro nga kaiputaiao mo te wa kei te heke mai. Ko te ariā kua arohia ki roto i te ahumahi mokowhiti me te arahi ki te hanganga o nga kamupene e torotoro ana i te kaha o nga rawa maina i te waahi. Ahakoa te tawhiti atu o te keri o nga asteroids, e mau ana te oati mo te whiwhi huānga nui penei i nga huānga roopu platinum (PGE) e whakamahia ana i roto i nga momo hangarau.

Hei whakamutunga, ko te misioni Psyche a NASA he waahi whakaihiihi ki te tuhura me te ako i tetahi asteroid whai rawa i roto i te whitiki asteroid. Ko te whainga o te misioni ki te whakawhānui ake i to maatau mohiotanga ki te kaupapa o te Ao me te hanganga o nga papa toka aorangi. Ahakoa ko te keri rauemi i te waahi kei te noho tonu hei whainga tawhiti, ka whakaarahia e te misioni nga tumanako mo nga mahi keri mokowhiti a meake nei.

Rauemi:

– Tuhinga Puna: https://www.cbc.ca/news/technology/nasa-psyche-mission-asteroid-1.6518185