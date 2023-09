Microcombs: Wewete i te Pumanawa o nga Taiaho Mahi Nui

By

Ko nga Kairangahau o te Whare Wananga o Chalmers i Sweden kua tutuki i te waahi nui i roto i te whakawhanaketanga o nga microcombs, ka tekau nga wa ka nui ake te pai me te whakatuwhera i te tatau ki nga kitenga hou i roto i te torotoro mokowhiti me te hauora. Ko nga Microcombs, he tino rangatira i hangaia mai i te marama, ka kaha ki te huri i nga momo mara na te kaha ki te ine tika i nga iarere.

Ka mahi te microcomb ma te whakamahi i te taiaho ki te tuku whakaahua e huri haere ana ki roto i te microresonator, ka wehewehe i te rama ki te maha o nga iarere. Ko enei iarere e tu ana i runga i te hononga o tetahi ki tetahi, ka hangaia he ahua hou o te puna marama me nga iarere maha i te kotahitanga, he rite ki nga laser.

He nui nga tono a te microcombs, mai i te whakatikatika i nga taputapu e whakamahia ana ki te rapu exoplanets ki te aro turuki i te hauora o te tangata ma te tarai i nga tauira manawa. Heoi ano, i raru nga microcombs o mua i runga i te whai huatanga, e kore ai e mohio ki o raatau kaha.

Kua hinga nga kairangahau o te Whare Wananga o Chalmers i tenei here na roto i te whakawhanake i tetahi tikanga e whakanui ana i te mana taiaho o te microcomb ma te tekau nga wa, me te whakanui ake i tona kaha mai i te 1 ōrau ki runga i te 50 ōrau. Ko tenei tikanga ko te whakamahi i nga microresonators e rua, e mahi tahi ana ki te whakarei ake i te mahi o te microcomb.

He mea nui tenei pakaruhanga na te mea ka kawea mai e ia te hangarau laser mahi nui ki te whānuitanga o nga maakete. Hei tauira, ka taea te whakamahi microcombs i roto i nga kōwae lidar mo nga waka motuhake, GPS amiorangi, drones tairongo taiao, me nga pokapū raraunga mo nga tono AI kaha-ipurangi.

Ko te kaha ake me te kaha o nga microcombs ka kaha ki te whakatere i te ahunga whakamua i roto i te torotoro mokowhiti, te hauora, me etahi atu ahumahi. Ko tenei rangahau e para ana te huarahi mo etahi atu whanaketanga o te hangarau laser me te whakaatu i nga kaha huri keemu o microcombs.

Rauemi:

– Te Whare Wananga o Chalmers. "Ka hangaia e nga kairangahau a Chalmers he microcomb ka taea te para i te huarahi mo nga hangarau hou." ScienceDaily. ScienceDaily, 11 Poutū-te-rangi 2021.

– Whakaahua na Wokandapix mai i Pixabay