Ko te Taatari Gravity Hou o Mars e tautoko ana i te oranga o te moana tawhito

He rangahau tata nei i aratakihia e Ahorangi Jaroslav Klokočník mai i te Astronomical Institute o te Czech Academy of Sciences kua whakamahia he tikanga hou mo te wetewete i te kaha o te toi a Mars ki te whakaatu i etahi atu taunakitanga mo te noho o te moana o Martian ki te raki. Ko te rangahau, i whakaputaina i roto i te hautaka Icarus, ka whakawhānui ake i nga huarahi o mua me te whakaatu i te maaramatanga mo te whanui o te moana tawhito.

Ko nga kitenga o te rangahau he nui nga paanga mo te rapu wai i Mars me te kaha mo te oranga o mua, o naianei ranei i runga i te ao. E ai ki nga kairangahau ka taea te whakamahi i tenei tikanga wetewete ki nga momo marautanga penei i te matawhenua, te matawhenua, te hauwai, me te hukapapa, e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te tinana tiretiera.

Ko te huarahi tuku iho ki te mapi i te mata o te aorangi i runga i te kookiri o te aoa i runga noa i nga kaitito, na nga kaituhi i whakauru mai he tukanga hou e wetewete ana i nga ahuatanga o te taapapa i tatauhia mai i nga inenga anomaly gravity. Ko enei ahuatanga o te taumahatanga e whakaatu ana i te tohu pangarau o nga toi aapapa e mahia ana e nga ahuatanga o te mata o Mars, penei i nga maunga me nga awaawa.

Hei tautoko i a raatau tātaritanga, i whakamahia e nga kairangahau nga raraunga topographic i riro mai i te taputapu Mars Orbital Laser Altimeter i runga i te Mars Global Surveyor a NASA. Ma te taputapu i mahere te ao mo te 4 ½ tau, he korero tino nui mo te maarama ki te mata o Martian.

Ko nga mahi o mua a Ahorangi Klokočník i whakamahi i tenei tikanga wetewete i te kaha ki te whakapumau i te noho o nga paleolakes me nga punaha paleoriver i raro i nga kirikiri o Saharan i runga i te whenua. I whakamahia ano te tikanga ki te whakatairite i nga ahuatanga matawhenua o te whenua ki era o Venus, hei awhina i to maatau mohio ki nga momo tiretiera.

Ko tenei huarahi wetewete i te kaha o te kaha e whakaatu ana i te kaha mo te torotoro haere me te maarama ki Mars me ona hitori o te whenua. He anga whakamua nui ki te wetewete i nga mea ngaro o to tatou ao tata o mua me te tupono o nga moana tawhito.

