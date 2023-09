Ko nga Tikanga Hou e tautoko ana i te noho o te moana tawhito ki Mars

By

I whakamahia e te rangahau tata nei tetahi tikanga hou ki te tātari i te kaha topa o Mars, e whakaatu ana ano he moana nui to te ao ki te raki. I aratakina e Ahorangi Jaroslav Klokočník mai i te Astronomical Institute o te Czech Academy of Sciences, ko te rangahau e whakaatu ana i te whanuitanga o te moana o Martian ki te raki.

I whakaputaina i roto i te hautaka Icarus, e whakaatu ana te rangahau i te whakamahinga o te huarahi kaha ki te kite i te noho o te wai ki Mars. Ko tenei tikanga kua angitu i mua ki te tautuhi i nga waahi wai i runga i te whenua, penei i te takutai o te roto o mua i te raki o Awherika. Ma te wetewete i nga ahuatanga kaha o Mars, ka pai ake te maarama o nga kaiputaiao ki nga ahuatanga o te aorangi me te waiwai.

I mahi nga kairangahau i tetahi tukanga i whakawhanakehia e Klokočník, e whai waahi ana ki te tarai i nga ahuatanga o te taumaha i tatauhia mai i nga inenga anomaly gravity. Ko nga ahuatanga o te taumahatanga he hua pangarau e whakaatu ana i te koohikotanga o te tinana o te aorangi. I tua atu, i whakamahia e ratou nga raraunga topographic i mauhia e te NASA's Mars Global Surveyor.

Ko tenei huarahi hou ka tino pai ake i runga i nga tikanga o mua mo te mapi i te mata i runga anake i nga kohikohiko kaha. Ma te whakauru i nga raraunga topographic, ka taea e nga kaiputaiao te maaramatanga matawhānui ki te marautanga o Martian me te matawhenua.

Ko nga paanga o tenei rangahau ka haere ki tua atu o Mars, i te mea kua whakamahia ano te tikanga aahuatanga ki etahi atu tinana o te rangi. I roto i tetahi rangahau motuhake i whakaputaina i roto i nga Purongo Putaiao, i whakamahia te tikanga ki te whakatairite i nga ahuatanga matawhenua o te whenua ki era o Venus.

Ko nga kitenga o tenei rangahau ka awhina i to maatau mohiotanga ki nga hitori o Mars me te whakaatu i etahi atu tohu mo te oranga o te ao. Ko te mohio ki te noho o nga moana tawhito ki Mars he huarahi tino nui ki te hura i nga ahuatanga o mua, o naianei ranei.

Nga wehewehe:

He rerekee o te taapapa: Nga waahi rerekee o te kaha o te taapapa e mahia ana e nga ahuatanga mata o te tinana aorangi.

Ko nga ahuatanga o te taumahatanga: Nga hua pangarau e whakaatu ana i nga kohihikotanga o te tinana o te aorangi.

Raraunga matawhenua: Nga korero mo te ahua me te teiteitanga o te mata whenua o te aorangi, o etahi atu tiretiera ranei.

