Utauta Mahere Wewete i nga Mea ngaro o te hukapapa wai o raro ki Mars

Ko nga tikanga mapi parakore kei te whakamarama hou mo te ahua o te hukapapa wai i raro i te mata o Mars, e whakaatu ana i nga whakaaro nui mo nga mahi karetao me te tangata ki te Whero Whero.

Ko nga kaiputaiao i uru atu ki te kaupapa Mars Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) a NASA kua hangaia e toru nga mapi taipitopito e whakaatu ana i te tohatoha o te hukapapa ki nga momo hohonutanga. Ma te whakamahi i nga raraunga mai i te High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) kamera i runga i te Mars Reconnaissance Orbiter, i taea e te roopu te whakamahine i o raatau tikanga mahere me te maarama ake ki te waahi kei te waahi te hukapapa o raro.

Ko nga mapi, e whakaatu ana i te hukapapa i te hohonu o te kore ki te kotahi mita, kotahi ki te rima mita, me te hohonu atu i te rima mita, he taputapu tino nui mo nga kaiwhakatakoto miihana me nga kaiputaiao. Ka taea te whakamahi i nga korero ka kohia ki te tautuhi i nga waahi tauranga mo nga misioni a muri ake nei ki te ako i te hukapapa papaku me te whakahaere i te tango rauemi mo te oranga me te whakaputa wahie.

"He mea nui ano a maatau mapi mo nga misioni ka tau mai, karetao me te tangata. Ka taea e nga kaiwhakatakoto miihana e titiro ana ki te ako i te hukapapa papaku te whakamahi i a maatau mapi hei waahanga o a raatau whiringa waahi taunga, "e whakamarama ana a Nathaniel Putzig, tetahi o nga kaitoro-tumuaki mo te kaupapa SWIM.

He hiranga ano enei mapi i roto i te ao o nga rangahau exobiology. Ko te hukapapa o Mars ehara i te mea he rawa nui mo te oranga o te tangata engari ka whai waahi ano ki te pupuri i nga waitohu koiora o te ao tawhito. Ka taea e te hukapapa te whakamarumaru i enei hainatanga ngawari mai i te iraruke katote kino, ka kaha ake te kitea e nga misioni a meake nei.

Ko te kitenga o te "whenua polygon" tetahi atu kitenga kaha i puta mai i nga mahi mapi. I roto i enei rohe, ka nui haere te hukapapa o raro, ka paheke i ia tau, ka puta he kapiti polygonal motuhake ki runga i te mata o Te Martian. Ko te kitenga o enei kapiti e toro atu ana ki nga kapiti hou e pa ana, e tohu ana te noho o te hukapapa huna i raro i te mata.

FAQ

1. I pehea te hanga i nga mapi o te hukapapa wai i raro i te mata o Mars?

I hangaia nga mapi ma te whakamahi i nga tikanga mahere me nga raraunga mai i te kamera HiRISE i runga i te Mars Reconnaissance Orbiter.

2. He aha te hiranga o enei mapi?

Ka awhina nga mapi ki nga kaiwhakatakoto miihana ki te tautuhi i nga waahi tauranga mo nga misioni a meake nei, me te whakahaere i te rangahau mo te hukapapa papaku me te tango rawa i Mars. He uara ano hoki mo nga rangahau exobiology na te mea ka tiakina e te huka nga tohu koiora o te ao tawhito.

3. He aha te hiranga o te “whenua polygon”?

"Polygon terrain" e pa ana ki te hanganga o nga kapiti polygonal i runga i te mata o Martian na te roha o te kaupeka me te whakahekenga o te hukapapa o raro. Ko te kitenga o enei kapiti i te taha o nga kapiti hou e pa ana, e tohu ana te ahua o te hukapapa huna kei raro i te mata.

4. He aha etahi atu whakaaro e tika ana mo nga mahi a te tangata ki Mars?

I tua atu i nga rauemi wai-tio, te haumarutanga o te tauranga-pae, nga whakaritenga o te ra me te waiariki, me etahi atu mea me whai whakaaro i te wa e whakamahere ana i nga misioni tangata ki Mars.

