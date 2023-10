Te Whakakitenga Hou: Ko Lorrainosaurus Fossil e Marama ana mo te Kuwhatanga Moata o nga Plesiosaurs

Kua kitea e te roopu o nga kaimätai paetae mai i nga momo whare he mea whakaihiihi mo te whanaketanga o nga plesiosaurs, he momo kararehe o te moana. I rangahauhia e nga kairangahau tetahi parapara o Lorrainosaurus i noho ki te Whare Taonga o te Motu o Luxembourg o Luxembourg, ka kitea ko nga plesiosaurs i tipu i mua atu i nga whakaaro o mua. Ko o raatau kitenga ka whakaputaina i roto i te retaata Scientific Reports.

Ko nga Plesiosaurs he nui, he rite ki te mango, i noho ki nga moana e hia miriona tau ki muri. I mohiotia ratou mo to ratou rahi me te kaha o nga kauae, na reira i tapaina ai ratou ko "kohuru moana." Na roto i ta raatau rangahau, kua mohio nga kaimatataiao i tupu ake etahi momo plesiosaurs ki te 14.5 mita te roa, e rua nga tara o te taha e rua, na reira ka kaha ake ratou ki te whai i nga kai.

I kitea te parapara o Lorrainosaurus e tata ana ki Lorrain, Wīwī, e ngā kaimātai paeone runaruna i te tau 1983. I muri mai ka akohia e nga kairangahau i te MNHN i mua i te whakakitenga. I titiro hou te rangahau hou ki te parapara me te tohu he puninga hou, i tapaina e ratou ko Lorrainosaurus. I kite ano nga kairangahau he iti ake tenei parapara i etahi atu tauira e pa ana, e 6 mita te roa.

Na roto i te tirotiro i nga ahuatanga o te parapara o Lorrainosaurus me te whakatairite ki etahi atu kitenga, ka whakatauhia e te roopu rangahau ko Lorrainosaurus tetahi o nga plesiosaurs o mua, ka puta mai nga ngarara o te moana nui ake i nga wa o muri. I tua atu, i kitea e ratou ko nga plesiosaurs i tipu i mua atu i nga mea i whakaponohia i mua, i hoki mai ki te wa o te Middle Jurassic. I kitea ano e ratou ko nga plesiosaurs te nuinga o nga tangata e noho ana i te rohe kei te uru o Uropi inaianei.

Ko tenei kitenga hou e whakaatu ana i nga whakaaro nui ki te kukuwhatanga moata me te hiranga kaiao o plesiosaurs. E whakaatu ana i te ahua o te noho me te tipu o enei kaitukino mo te 80 miriona tau. Ko etahi atu rangahau mo tenei wahanga ka hohonu tonu to tatou mohiotanga ki nga oranga moana o mua.

