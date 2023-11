Nga Whakaaro Hou mo te 'Ring of Fire' Annular Solar Eclipse

I te 14 o Whiringa-a-nuku, i tukuna nga kaititiro whetu me nga kaitirotiro whetu ki tetahi huihuinga o te rangi e kiia nei ko te 'ring of fire' annular solar eclipse. Kaore i rite ki te haruru o te ra, ka puta tenei ahuatanga ina whiti te Marama i waenganui i te Papa me te Ra, engari karekau e kapi katoa i te whetu na te mea he tawhiti ke atu i a Papa.

I tata nei, i hopukina e nga kairangahau o te Whare Hangarau o New Jersey mo te Rangahau Solar-Terrestrial Research (NJIT-CSTR) te haruru o te ra i roto i te huarahi pakaruhanga whenua, e whakaatu ana i te maramatanga hou mo tenei huihuinga whakamiharo. Ma te whakamahi i te Owens Valley Radio Observatory Long Wavelength Array (OVRO-LWA), i taea e te kapa te ine i nga roangaru reo irirangi i waenga i te 20 me te 88 megahertz (MHz) hei hanga i tetahi ahua ahurei o te eclipse.

I roto i nga whakaahua me te ataata i hopukina e NJIT-CSTR, ko te waahi o te marama e whakaatuhia ana e nga raina iraira, ko nga raina totoka e tohu ana i te waahanga kitea o te ra. Ko te mea tino whakamiharo o tenei kitenga ko te whakakitenga mai o nga ngaru reo irirangi e toro atu ana ki tua atu o te mata o te ra, ka puta mai i tona korona, e hanga ana i te huanga 'mowhiti ahi'.

Ko te ahorangi tuarua o te ahupūngao a NJIT-CSTR, a Bin Chen, i tino miharo ki te taumata o nga korero i hopukina mai i nga tirohanga reo irirangi. I whakahuahia e ia ahakoa kaore to ratou waahi tirotiro i California i taka ki roto i te whitiki ki te kite i te eclipse annular, i taea e ratou te "kite" te huihuinga e puta mai ana i roto i nga ngaru reo irirangi. Na tenei whai waahi ahurei i taea e nga kaiputaiao te ako i te korona toroa o te Ra me te taumira koretake, ma te whakamahi i te peka o te marama hei "mata maripi" neke hei whakarei ake i te taumira koki.

Ko te mea whakamiharo ko tenei huarahi hou e whakaatu ana i te kopae solar nui ake ka whakatauritea ki tana ahua ka kitea, na te kaha o nga roangaru reo irirangi ki te koroni solar toroa. Na tenei mahinga, ka taea e nga kaitirotiro arorangi te ruku atu ki te mohio ki nga hihiko uaua o te rourou o te ra me te whakawhanui i o raatau mohiotanga mo te korona o te Ra.

FAQ:

P: He aha te rourou raa?

A: Ka puta te rourou o te ra i te wa e whiti ana te marama i waenganui i te Papa me te Ra i te wa e noho ana i tona pito tawhiti atu i te Papa. He iti ake te ahua o te Marama i te Ra, a kare e kapi katoa, ka puta he huanga 'mowhiti ahi'.

U: Ahea te haapoheraa ra i muri mai i Ahitereiria?

A: Ua faataahia te mau haapoheraa mahana i mua i Auteralia i te 22 no tiurai 2028; Noema 25, 2030; Hōngongoi 13, 2037; me Hakihea 26, 2038. Ka takahia e enei ruruhi nga rohe rereke o te motu, ka whai waahi maataki ahurei mo te hunga kaingākau.