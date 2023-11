Ko te Telescope James Webb e hopu ana i nga tirohanga whakamiharo o te Pokapū o Milky Way Galaxy

Ko te James Webb Telescope, te karu kaha rawa atu ki nga whetu, kua miharo ano nga kaiputaiao me tana ahua hou e hopu ana i te pokapu o to tatou tupuni. Ko te ahua, i tukuna e NASA, e whakarato ana i te taumata o nga korero mo te rohe e kiia nei ko Sagittarius C, tata ki te 300 tau marama te tawhiti atu i te poka pango o waenganui o te Milky Way.

Kaore i rite ki nga raraunga infrared o mua i kohia, ko te ahua o James Webb Telescope e whakaatu ana i te maha o nga ahuatanga hou me nga taipitopito, e taea ai e nga kairangahau te ako i te hanganga whetu i roto i tenei taiao tino nui me te tika o mua. Ko te roopu mataki, na Samuel Crowe, he tauira paetahi i te Whare Wananga o Virginia, i arahi i to ratou harikoa mo te nui o nga korero kua kitea e te karu.

Ko Sagittarius C, e tohuhia ana i te ahua, he wheketere whetu e whakanui ana i te 500,000 whetu. He waahi ahurei tenei rohe mo nga kaiputaiao ki te whakamatau i nga ariā o naianei mo te hanga whetu na runga i ona ahuatanga tino kino. Ko Jonathan Tan, he ahorangi i te Whare Wananga o Virginia, i whakanui i te hiranga o te pokapū galactic hei waahi whakamatautau mo enei ariā.

Ko te ahua e whakaatu ana i nga kapua infrared-pouri rongonui, nga hanganga o te hau matotoru me te puehu e aukati ana i te tirohanga o nga whetu o roto, o muri hoki. Ahakoa to ratou ahua wero, kua taea e te James Webb Telescope te kuhu ki roto i enei kapua, ka whakamarama i a Sagittarius C penei i mua.

I tua atu i te ataahua whakamihi o te whakaahua, ka kohia e nga kaitirotiro arorangi te maha o nga tirohanga putaiao. Ko te noho kau i runga ake o te ahua e tohu ana i te ahua o te kapua pouri-pokarekare, kua kikiia ki te aukati i te marama mai i nga whetu i tua atu. Ko nga papanga tae maana i raro i te kapua pouri-pokarekare e tohu ana i te whakaputanga nui o te hauwai katote, he ahuatanga e hono ana ki nga whetu hou ka hangaia. Ko te mea miharo, ko te rahi me te whakaritenga o tenei wahanga i miharo ai nga kairangahau, e tumanako ana ki te tuhura haere ake.

Ko Rubén Fedriani, he kaitirotiro takirua mo te kaupapa i te Instituto Astrofísica de Andalucía i Spain, i kii te pokapu galactic he waahi porearea e ki ana i nga kapua hau aukume e hanga whetu ana, e kaha ana ki te hau a tawhio noa na roto i te hau, te rererangi, me te hihi. . Ko te nui o nga raraunga a James Webb Telescope e pa ana ki tenei taiao tino nui kua whakatuwhera i nga huarahi hou mo te rangahau me te tātari.

Ko te mea nui, ka mau ano te ahua i tetahi whetū whetū nui e puta mai ana i te kapua pouri-pokarere, neke atu i te 30 whakarea te papatipu o to tatou Ra. Ahakoa tona tawhiti tata ki te 25,000 tau-marama mai i te Ao, kei te waatea tonu tenei rohe mo nga kaitoro arorangi ki te tirotiro i nga whetu takitahi, e whakatata atu ana ki te wetewete i nga mea ngaro o te kukuwhatanga whetu.

Ka whakarāpopotohia e Samuel Crowe te hiranga o te whakatutukitanga a James Webb Telescope, e kii ana, "Ko nga whetu nui he wheketere e whakaputa ana i nga mea taumaha i roto i o raatau kaupapa karihi, no reira ko te mohio ki a raatau he rite ki te ako i nga korero taketake o te nuinga o te ao."

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te ahua o James Webb Telescope i whakaatu mai?

Ko te ahua hou a James Webb Telescope he tirohanga kaore ano kia kitea i mua i te pokapu mato o to tatou tupuni, e whakaatu ana i te rohe hanga whetu ko Sagittarius C me te hura i te maha o nga ahuatanga hou me nga korero.

He aha te mea nui a Sagittarius C mo nga kaiputaiao?

E kiia ana ko Sagittarius C he wheketere whetu, tata ki te 500,000 nga whetu, me te whai waahi mo nga kaiputaiao ki te whakamatautau i nga ariā o te hanga whetu i roto i nga ahuatanga tino kino.

He aha nga kapua infrared-pouri?

Ko nga kapua pokākā-pouri he hanganga hau mato me te puehu e aukati ana i te tirohanga o nga whetu o roto, o muri hoki. Ko enei kapua ka aukati i nga roangaru motuhake o te rama infrared, he uaua ki te ako.

He aha nga mohiotanga i riro i nga kaitirotiro whetu mai i te ahua?

Na te ahua i taea e nga kaitirotiro arorangi te kite i nga whakaputanga nui o te hauwai katote i raro i te kapua pouri-pokarekare, tae atu ki nga koikoi whakahihiri penei i te ngira e toro atu ana ki nga huarahi matapōkere. Ko enei tirohanga ka tino mohio ki nga tukanga hanga whetu.

He pehea te tata o nga mea i akohia ki a Papatūānuku?

Ko te rohe katoa e whakaatuhia ana i te ahua kei te tata ki te 25,000 marama-tau te tawhiti atu i te whenua. Heoi, he tata tonu mo nga kaitirotiro whetu ki te ako i nga whetu takitahi me te mohio hohonu atu ki te kukuwhatanga whetu me te hanga timatanga.