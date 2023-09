Ka hopuhia e nga Kairangirangi te Whakaahua Ataahua o te "Bridge" o te hau e hono ana i nga tupuni tukituki

He whakaahua whakamihi hou mai i te Hubble Space Telescope e whakaatu ana i te "piriti" kikorangi o te hau e hono ana i nga tupuni hanumi e rua i roto i te punaha Arp 107. Tata ki te 465 miriona tau-marama mai i te Ao, ko enei tupuni tukinga e honoa ana e te awa iti o te puehu me te hau.

Ko te ahua, i hopukina e Hubble's Advanced Camera for Surveys, e whakaatu ana i te tupuni nui kei te taha maui. Ko tenei tupuni torino, e mohiotia ana ko te Seyfert galaxy, he ringa torino rongonui e kopikopiko ana i tona matua. He mea whakamiharo nga tupuni Seyfert na te mea ahakoa te kanapa o to ratou matua kaha, ka kitea te iraruke mai i te katoa o te tupuni. I roto i tenei whakaahua, ka tino kitea nga awhiowhio o te hanga tupuni.

Ko te karihi tupuni o te tupuni Seyfert e tuku ana i te kanapa kaha i puta mai i te takahanga o te matū ki roto i te kohao pango nui i tona pokapū. Ka taea e enei karihi tupuni hohe te tiaho te marama e nui atu ana i te kanapa o nga whetu katoa i roto i o ratou tupuni ope.

Mo te tupuni iti, te ahua kei a ia he uho marama, engari he ahua pouri nga ringaringa. Ko tenei na te mea kei te uru haere ki roto i te tupuni nui. Ko te hononga i waenga i enei tupuni hanumi e rua kua whakatarewahia ki raro i te ahua o Hubble.

Ko Arp 107 he wahanga o te roopu o nga tupuni motuhake e mohiotia ana ko te Atlas of Peculiar Galaxies, i whakahiatohia e Halton Arp i te tau 1966. Ko tenei whakaahua hou he waahanga o te mahi tonu ki te ako i nga tupuni iti-mohiotia mai i te raarangi Arp me te whakaatu i to raatau ataahua whakamiharo te iwi whanui.

Pūtake: ESA (Pākapi Mokowā Pākehā)