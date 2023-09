Ko te Hubble Space Telescope a NASA e hopu ana i te piriti hau me te puehu i waenga i nga tupuni

Kua hopukina e te Hubble Space Telescope o NASA tetahi ahua whakamihi o te piriti hau me te puehu e hono ana i nga tupuni e rua kei te tata ki te hanumi. Ko tenei piriti rangi, kei roto i te punaha Arp 107, kua mau i nga kaiputaiao me nga kaingākau mokowhiti.

Ko Arp 107, tata ki te 465 miriona tau-marama te tawhiti atu i te Ao, ko te kaupapa o te kaupapa mahi tahi a NASA me te European Space Agency (ESA). Ko te whainga o te misioni ki te hura i nga mea ngaro o nga mema iti-mohiotia o tenei punaha.

Ko te ahua i mau tata nei e whakaatu ana i te Seyfert Galaxy, e mohiotia ana mo tana karihi galactic kaha. Ko tenei hinonga tiretiera ahurei e rangatira ana e te ringa torino nui e huatau ana te piko ki te taha o tona uho, he mea whakapaipai ki te tini o nga whetu e puta mai ana. Ko te mea whakamiharo, ko enei whetu te whanau me te kanapa ki nga rahui maha o nga rawa i ahu mai i te tupuni iti e tata ana te hanumi a Seyfert Galaxy.

Ko te nucleus galactic hohe a Seyfert Galaxy e whakarato ana i te whakaaturanga kanapa, e whakaputa ana i te kanapa o nga taonga e pau ana i te poka pango o waenganui. Ka taea e tenei iraruke kaha te whakamarumaru i te maramatanga o ia whetu i roto i te tupuni.

He rereke, ko te tupuni iti i Arp 107 ka ahua ngoikore, ina koa i roto i ona ringa porowhita, e tohu ana i tana whakaurunga ki te tupuni Seyfert nui ake. Ko nga tupuni Seyfert, penei i te Arp 107, he mea whakahirahira na te mea ka kitea te iraruraru mai i to ratau tupuni katoa ahakoa te kanapa o to ratou matua kaha.

Ko nga tupuni Seyfert me te tupuni iti i Arp 107 he waahanga o te "Atlas of Peculiar Galaxies," he kohinga i hangaia e Halton Arp i te tau 1966. Ko tenei kitenga ehara i te mea e whakaatu ana i to ratau ataahua whakamiharo engari ka hohonu ano to maatau mohio ki te ao me te nui. o te whanaketanga tiretiera.

I te wa e hono tonu ana enei tupuni e rua, e tatari ana nga kaiputaiao me te hunga kaingākau ki te arorangi ki nga whakakitenga me nga mea ngaro ka hurahia e tenei whakakotahitanga. Ko te wa anake me etahi atu tirohanga a te Hubble Space Telescope ka puta nga whakautu.

Rauemi:

– NASA

– European Space Agency (ESA)

– “Atlas of Peculiar Galaxies” na Halton Arp