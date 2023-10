Ko te Misiona New Horizons a NASA i Whakaroa ki te 2029

Ko te waka mokowhiti a New Horizons a NASA, e mohiotia ana mo tana rerenga o mua ki Pluto i te tau 2015, kua whakawhiwhia ki te toronga mo te misioni mai i te tau 2029. Ka aro te tirotiro ki te kohi raraunga heliophysics timata i te tau 2025, me te tupono ka rere atu ano tetahi mea o te Kuiper Belt Object mena he ka tohua he kaitono pai.

Ko te toronga o te kaupapa New Horizons ka taea te torotoro haere i te aorangi me te whai waahi mo te rangahau rangahauiao maha. I kii a Nicola Fox, te kaiwhakahaere tuarua mo te Kaiwhakahaere Mihana Pūtaiao o NASA, ko te whakaroa atu i nga mahi kia puta ra ano te waka mokowhiti mai i te Kuiper Belt he mea tino nui hei whakautu i nga patai nui mo to tatou punaha solar.

He arotake i whakahaeretia i te marama o Haratua 2022 i whakaae ki te uara o nga rangahau heliophysics me te astrophysics engari ko te whakaaro ko te rangahau o Kuiper Belt Objects kaore pea e tino whakanui i te matauranga. Heoi, i muri mai ka whakaaetia kia rua tau te roanga atu.

Ko Alan Stern, te kaitirotiro matua o New Horizons, i whakapuaki i tana harikoa ki nga purongo me te mihi ki nga tangata katoa i tautoko i te haere tonutanga o te misioni. I whakapuakihia e ia te tumanako ki te kimi i tetahi atu Kuiper Belt Object hei whakamatautau me te whakapono ka taea te tuku hiko o te waka mokowhiti ki te tau 2030.

Ahakoa he whanaketanga whakaihiihi te toronga o te miihana, kua whakatupato a NASA ko nga patunga e tika ana hei utu mo tenei mahi roa. Ka aromatawaihia e te umanga te paanga o te tahua moni o te kaupapa whanui, tera pea ka whai paanga ki nga kaupapa a meake nei.

Ko te waka mokowhiti hou o New Horizons, i hangaia e te Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, i whakarewahia i te tau 2006. Kua eke kee i te roanga o te iwa me te hawhe tau te roa o te miihana, ka noho tonu ko te tuarima o nga waka mokowhiti ki tua atu i nga rohe o to tatou punaha solar.

