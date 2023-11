Kua Whakaritea a Alan Stern mo te Rererangi mokowhiti i runga i te Misiona Virgin Galactic

By

Ko Alan Stern, he kaiputaiao aorangi i te Southwest Research Institute (SwRI) me te tino kaitirotiro mo te misioni New Horizons a NASA, kua tata ki te whakatutuki i tana moemoea tamarikitanga ki te haere ki te waahi. I runga i te misioni Galactic 05 a Virgin Galactic, ko Stern tetahi o nga kaihopu i runga i ta raatau rerenga hokohoko tuarima. Kare e roa ka uru atu ia ki te rarangi o te hunga tokoiti kua toro atu ki tua o te hau o te Ao.

Ehara i te mea ngawari te whakarite mo te rerenga mokowhiti. He nui nga whakangungu kua whakangungua a Stern, tae atu ki nga wahanga centrifuge e toru me nga rererangi rererangi tino mahi e toru. Ko nga rererangi rererangi i whakaatu i a ia ki nga taumata teitei o te whakatere, i awhina i tana tinana ki te whakatau i nga tere tere i kitea i te wa o te whakarewatanga. Ahakoa te tohe a tinana, e whakapono ana a Stern e kore e tino taumaha te rere.

I roto i ana mahi, kua mahi a Stern mo tenei wa. I ruku ia, i haere ki te Tonga ki te Tonga, i noho hei kaiurungi arumoni, tae atu ki te mahi hei Kaihanga Hauora ohorere kua whakamanahia e te kawanatanga. He maha nga wa i tono ai ia kia noho hei tohunga mo te mokete mokowhiti mokowhiti a NASA, a, kua noho hei kaikorero mo nga kaiputaiao ki te haere ki te mokowhiti ma te rererangi mokowhiti arumoni. Ko ana mahi kua awhina i te huri i te arotahi o nga kamupene penei i te Virgin me te Blue Origin mai i te manaaki i nga tuuruhi ki te whakauru i nga kairangahau me nga kaiwhakaako.

Mo te rere a Stern e haere ake nei, e waru ana whainga i whakatakotoria e SwRI. Ka noho te rerenga hei whakarite mo tana rerenga suborbital e whai ake nei i utua e NASA, ka aro noa ki te rangahau. I te wa e rere ana, e whai ana ia kia waia ia ki te tino wheako me te whakataurite ki nga whakangungu whakangungu. Ka mau ano a Stern i te bioharness ki te aro turuki i te pehanga toto me te tere o te ngakau. Ka whakatauritehia enei raraunga ki nga whakamatautau o mua, e whakarato ana i nga whakaaro nui mo nga rerenga rangahau a meake nei.

Ahakoa etahi o nga awangawanga e pa ana ki nga raru e pa ana, ko te ihiihi o Stern ka nui ake te mataku. Ko tana tino awangawanga ko te mate i mua tonu i te rerenga. Heoi, me ana wheako mo nga rererangi kore-g 24 neke atu, ka noho maia tonu ia ki tona kaha ki te hapai i nga ahuatanga kino.

FAQ:

Q: Ko wai a Alan Stern?

A: Ko Alan Stern he kaiputaiao aorangi i te Southwest Research Institute (SwRI) me te tino kaitirotiro mo te misioni New Horizons a NASA.

Q: He aha te misioni a Alan Stern e haere ake nei?

A: Ko Alan Stern tetahi o nga kaihopu i runga i te misioni Galactic 05 a Virgin Galactic, he rererangi mokowhiti.

Q: He aha nga whainga kua whakaritea e Alan Stern mo tana rerenga e heke mai nei?

A: E waru nga whaainga a Stern i whakatakotohia e SwRI mo te rere e haere ake nei. Ka awhina enei whainga ki te whakarite mo tana rerenga o raro, ka aro ki te rangahau.

P: I pehea a Alan Stern i whakarite mo te rere atea?

A: He maha nga whakangungu i whakangungua a Stern, tae atu ki nga huihuinga centrifuge me nga rerenga rererangi tino mahi ki te whakangao ki nga hiahia a-tinana o te mokowhiti.

P: He aha nga mahi a Alan Stern puta noa i ana mahi ki te whakarite mo te rere atea?

A: I roto i ana mahi, i whai a Stern i nga momo wheako me nga tohu tohu, penei i te ruku scuba, te noho hei kaiurungi arumoni, me te mahi hei Kaihanga Hauora ohorere kua whakamanahia e te kawanatanga, ki te whakatu i a ia hei tino kaitono mo te rererangi mokowhiti. Kua tohe ano ia kia haere nga kaiputaiao ki te atea ma te rere mokowhiti arumoni.

Q: He aha nga awangawanga a Alan Stern mo tana misioni e haere ake nei?

A: E whakaae ana a Stern ki te nui ake o nga tupono e pa ana ki te rererangi mokowhiti ka whakaritea ki nga rererangi rererangi arumoni. I tua atu, kei a ia nga awangawanga mo te mate i mua i te rerenga me te ngaro i te waahi.