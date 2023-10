Ko te Cosmic Atlas Hou e whakarato ana i nga korero mo te tata ki te 400,000 nga tupuni

He atlas ao matihiko e mohiotia ana ko te Siena Galaxy Atlas (SGA) kua hangaia ma te whakamahi i nga raraunga mai i nga rangahau arorangi e toru i whakahaerehia i waenga i te 2014 me te 2017. Kei roto i tenei atlas nga korero tika mo te tata ki te 400,000 nga tupuni i te takiwa o te Milky Way. I tua atu i te mea he tino rauemi mo nga kaitirotiro arorangi, kei te whakaatu ano te atlas i nga whakaahua ataahua e waatea ana ki te iwi ma te ipurangi.

He taputapu utu nui te SGA mo nga kaitirotiro arorangi na te mea ka taea e ratou te tautuhi tauira me te whakarōpū i nga kitenga hou, penei i nga whetu e mura ana ka ngaro. I tua atu, ka awhina i nga kaitirotiro arorangi ki te whakatau ko wai nga mea e tika ana kia tirotirohia ano. Me whakahōu tonu te pātengi raraunga kia mau tonu ki ngā kitenga hōu me ngā ahunga whakamua i roto i te hangarau telescope.

Ko te SGA e whakarato ana i te tino tika me te nui o nga korero e pa ana ki te hanganga me te kukuwhatanga o te tupuni, te tohatoha o nga mea pouri, me te tohanga o nga ngaru taiapa i te waahi. E ai ki a John Moustakas, te kaihautu kaupapa SGA me tetahi ahorangi ahupūngao i te Kareti o Siena, he mea tino nui nga tupuni nui e tata ana ki te ako i a raatau e whakaatu ana i nga maaramatanga mo nga tikanga tupuni.

Ko te mapi i te rangi o te po he mahi mai i nga rau tau me te hanga o nga atlases rongonui penei i te Catalog des Nébuleuses et des Amas d'Étoiles me te New General Catalog of Nebulae me Clusters of Stars. Kaore i rite ki enei atlases o mua, ka whakawhirinaki te SGA ki nga whakaahua matihiko hou kua mauhia e te hangarau matatau. I hangaia te atlas ma te whakamahi i nga korero mai i nga momo telescopes me nga peerangi, tae atu ki te Dark Energy Camera (DECam) me te Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) amiorangi a NASA.

Ko tetahi o nga ahuatanga motuhake o te SGA ko tona tika, he mihi ki nga taputapu tino tairongo e whakamahia ana i te kohinga raraunga. Koia te atlas rangi tuatahi e whakaatu ana i nga korero marama o nga tupuni, e whakaatu ana i te huringa o te kanapa mai i te pokapū ki te tapa. Ka whakakorehia e te SGA nga take o mua he he te tuunga, te rahi, te ahua, me nga urunga kore-galactic i etahi atu kohinga.

Ka taea e nga Kairangirangi te whakamahi i nga raraunga SGA mo nga kaupapa rereke, tae atu ki te ako i te ahua o nga whetu i roto i nga ahua rereke o nga tupuni me te tirotiro i te awe o te matū pouri ki runga i nga tuunga tupuni me te kohinga. Ka taea hoki te awhina ki te tautuhi i nga punanga o nga tohu ngaru i kitea i runga i te whenua.

Ko te tukunga o enei raraunga ehara i te mea whai hua mo te rangahau putaiao engari ka taea hoki e te marea te tiro me te tautuhi i nga tupuni tata. Ka tino whai hua te SGA mo nga kaitirotiro whetu runaruna e whai ana ki te ako atu mo nga taumata tiretiera e kitea ana e ratou.

