He Atlas Hou o nga tupuni e whakarato ana i te Tirohanga Taipitopito mo o Tatou Hoa Tata

He atlas i tukuna tata nei ka taea e nga kaiwhakamahi te torotoro i te rangi o te po i roto i nga korero kaore ano i kitea i mua, e whakarato ana i nga korero maha mo te tata ki te 400,000 nga tupuni nui. Ko te Siena Galaxy Atlas (SGA) e tuku ana i nga whakaahua whatu me te infrared te roangaru maha, tae atu ki nga whakaahua marama, na te mea ko te atlas galactic tuatahi ki te whakauru i aua raraunga. E 20,000 nga nekehanga tapawha e hipokina ana e te atlas me te tata ki te haurua o te rangi po.

Ko nga kohinga o mua o nga raraunga galactic he maha nga wa e raruhia ana e nga hapa o te waahi, te rahi, me te ahua o nga tupuni, tae atu ki te whakauru o nga taonga kore-galactic. Heoi, ka whakatikahia e te SGA enei take, e tuku ana i nga tuunga tika, te rahi, me nga ine kanapa mo te tauira nui o nga tupuni. Ko tenei taumata o te tino tika kaore i te waatea i mua mo te kohinga nui o nga tupuni.

Ko te huingararaunga SGA ko te hua o nga karapa e toru i mahia i waenga i te 2014 me te 2017 hei waahanga o te Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Tirohanga Tuku iho. I whakamahia nga telescopes mai i te National Science Foundation's NOIRLab, me te Whare Wananga o Arizona's Steward Observatory me nga raraunga mai i te WISE amiorangi a NASA, i whakamahia hei kohikohi i nga korero e tika ana.

Ko te SGA ehara i te mea he tuku raraunga utu nui mo nga kaitoro arorangi engari ka taea e te marea te maataki me te tautuhi i nga tupuni tata. He taputapu nui te atlas mo te ako i nga tauira puta noa i nga taupori o nga taonga, te tātari i nga ahuatanga omaoma, te maarama ahupūngao tupuni, me te whakawhanui matauranga mo te hononga i waenga i nga tupuni me nga mea pouri. I tua atu, ka whai waahi pea te SGA ki te maarama ake mo te tohatoha o nga tupuni me o raatau hononga ki nga mea pouri e kaha ana ki te ao.

Ko te tukunga o te huingararaunga matawhānui a te SGA e tika ana ka whai paanga nui ki runga i nga rangahau arorangi me te whai waahi o te iwi whanui ki te ao. Inaianei, ka taea e te tangata e pirangi ana ki te tirotiro i nga mea ngaro o te rangi o te po ka uru atu ki tenei rawa taonga.

– Arjun Dey, kaitirotiro arorangi mai i te NOIRLab a te National Science Foundation

– Ahorangi ahupūngao o te Kareti o Siena me te kaupapa SGA te kaiarahi a John Moustakas

– Kaiwhakahaere Kaupapa NSF mo NOIRLab, Chris Davis