Ko nga Matatoka Hou i Brazil e Marama ana mo nga Silesaurids Enigmatic

Na te kitenga o nga parapara i Rio Grande do Sul, te rohe tonga rawa o Brazil, kua taapiri he papa hou o te uaua ki te rangahau mo nga silesaurids, he roopu o nga dinosauriforms i noho i te waa Triassic. Ko enei parapara i whakaohooho i nga kairangahau, na te mea e homai ana e ratou he tirohanga nui ki te hitori o te kukuwhatanga o nga silesaurids me o raatau hononga ki nga mokoweri.

Ko te kohinga parapara, i kitea i te tau 2014 i te waahi e kiia nei ko Waldsanga i te Hanganga o Santa Maria, he koiwi no nga tangata maha. Ahakoa he uaua ki te whakatau mehemea no te momo kotahi nga koiwi katoa, e ai ki nga taunakitanga e tika ana. He mea nui tenei kitenga na te mea ka taapiri atu ki nga matauranga o naianei mo nga kararehe i noho ki te takiwa i te wa o te Triassic.

Ko te huinga, ko te UFSM 11579 te ingoa, ko te wha o nga kitenga silesaurid i Brazil me te tuarua mai i te tau Carnian. Kei te Whare Taonga o Stratigraphy and Paleobiology Laboratory o te Whare Wananga Federal o Santa Maria enei parapara. Ko nga kairangahau nana i tātari nga parapara i whakataurite i o raatau ahuatanga ki nga rakau phylogenetic o te silesaurids o naianei me te whakatau he tino waahanga enei o te whakapapa silesaurid, ahakoa ehara i te tohu mo tetahi momo hou.

He tapawha te nuinga o nga Silesaurids me te rahi mai i te kotahi ki te toru mita te roa. He roa o ratou waewae o muri me nga waewae hiroki o mua. Kua kitea nga parapara i Amerika ki te Tonga, Amerika Te Tai Tokerau, Awherika, me Uropi, e whakaatu ana i to raatau tohatoha whanui i te wa o Triassic.

I roto i tetahi rangahau motuhake, i arotahi nga kairangahau ki te anatomy niho o nga silesaurids kia mohio ai ki o raatau hononga kunenga me nga dinosaur. I kitea e ta ratou tātaritanga ko te whakapiringa niho me te whakaurunga i roto i nga momo i akohia, tae atu ki te UFSM 11579, he rite ki nga mokoweri me nga korokotai. E ai ki tenei kitenga ka tohu pea nga silesaurids i te waahi takawaenga i waenga i te ahua tawhito o nga niho kua honoa me te ahuatanga i ahu mai ka mau ai nga niho ki te kauae e nga hononga.

Ko nga kitenga mo te whakaurunga niho karekau e tino rerekee ana i nga silesaurids mai i etahi atu mokoweri, engari e whakaatu ana he tino hononga te silesaurids ki nga mokoweri. Hei whakamohio ake i to maatau mohiotanga ki te hitori kunenga mai o tenei roopu, ka whakanui nga kairangahau i te hiranga o nga rangahau phylogenetic amiki e whai ana i te tino tātaritanga o nga parapara kei roto i nga kohinga.

Puna: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

FAQ

He aha nga silesaurids?

Ko nga Silesaurids he roopu o nga dinosauriforms i noho i te waa Triassic. E kiia ana he whanaunga tata ratou no nga mokoweri, a, he mahi nui ratou ki te whanaketanga o nga mokoweri.

I kitea ki hea nga parapara silesaurid hou?

I kitea nga parapara silesaurid hou i Rio Grande do Sul, te whenua whakatetonga rawa o Brazil, i te waahi e kiia nei ko Waldsanga i roto i te Santa Maria Formation. E mohiotia ana tenei papaanga mo te nui o ana kitenga parapara.

He aha te mea nui mo te kohinga parapara hou?

Ko te kohinga parapara hou e whakarato ana i nga tirohanga nui ki te hitori o te kukuwhatanga o nga silesaurids. Ahakoa he uaua ki te whakatau i nga momo momo e tohuhia ana e nga parapara, ko nga taunakitanga e kii ana no te whakapapa silesaurid.

He pehea te whai hua o nga kitenga hou ki to maatau mohiotanga ki nga silesaurids?

Ko te tātaritanga o te anatomy niho i roto i nga silesaurids kua kitea he rite ki nga mokoweri me nga koaka. Ko te tohu tenei ka tohu pea nga silesaurids i te waahi takawaenga o te whanaketanga o te whakatonga niho. Ko enei kitenga e tautoko ana i te whakaaro he hononga tata te silesaurids ki nga dinosaur.

He aha te mahi e whai ake nei mo te ako i nga silesaurids?

Ka whakanuia e nga Kairangahau te hiahia mo nga rangahau phylogenetic e whai waahi ana ki te tātari matawhānui o nga parapara. Ma te tirotiro i nga kohinga me te tirotiro i nga parapara katoa i roto i te roopu, ka taea e nga kairangahau te tautuhi i nga ahuatanga e tohu ana i te whanaungatanga i roto i te roopu, i etahi atu roopu ranei. He mea nui tenei rangahau tino pai mo te ahu whakamua i to maatau mohiotanga ki te whanaketanga silesaurid.

Kei hea ka kitea e au etahi atu korero mo te rangahau?

Ka kitea etahi atu korero mo te rangahau i roto i te tuhinga "Anatomy and phylogenetic affinities of a new silesaurid assemblage from the Carnian beds of south Brazil" i whakaputaina i roto i te Journal of Vertebrate Paleontology.