He tiketike rawa te whakatau tata mo te hukapapa wai i te marama?

Ko tetahi rangahau tata nei i aratakihia e Takuta Raluca Rufu mai i te Southwest Research Institute e tohu ana ko nga rohe marumaru tonu o te Marama (PSRs), etahi o nga waahi makariri rawa atu i roto i te punaha solar, kare pea i te tawhito penei i nga whakaaro o mua. Ko enei PSR, kei nga pou o te Marama, he waahi kaore e tae te ra ki nga papa o nga rua hohonu, ka mau i nga matū karekau, tae atu ki te hukapapa wai.

E ai ki nga tatauranga a te kapa ko te nuinga o nga PSR o te Marama kaore e neke ake i te 3.4 piriona tau te pakeke, a, kei roto pea he putunga wai tio nohinohi. He nui nga paanga o tenei kitenga mo to maatau mohio ki nga rauemi wai i runga i te Marama, e kiia ana he mea tino nui mo te tuhura o te marama toiwhio me nga miihana mokowhiti kei te heke mai.

Ko te noho mai o te hukapapa wai i runga i te Marama kua roa e aro nui ana ki nga kaiputaiao. Ko tana kaha hei rauemi mo nga kairangirangi ka taea te hanga i te toka toka me te pupuri i nga punaha tautoko ora. Heoi ano, ko te tau o nga PSR, e maharatia ana ka mauhia te hukapapa wai, i mua ake he pakeke ake.

Mēnā he rangatahi ake ngā PSR i ngā whakaaro o mua, ko te tikanga ka nui rawa te whakaaro o naianei mo te hukapapa wai i runga i te Marama. Ka ara ake nga patai mo te whaihua o te whakamahi i enei rauemi mo nga miihana marama a meake nei. Me rangahau me te tuhura hei whakatau i te whanuitanga me te waatea o te hukapapa wai i runga i te Marama.

Ko te rangahau i whakahaerehia e Takuta Raluca Rufu me tana roopu e whakaatu ana i te hiahia kia haere tonu te rangahau pūtaiao mo nga PSR o te Marama. Ko te mohio ki te tau me te hanganga o enei rohe he mea nui mo te whakamahere i nga misioni a meake nei me te whakamahi tika i nga rawa o te marama.

