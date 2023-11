He Tohu Hou I tutuki: Kua Anga Te Whakatipu Nga Kiore Kiore ki Te Mokowā, Te Whakawhanui I To Tatou Maramatanga mo te Whakawhanake Ki Tawahi o Te Ao

He tino angitu nga Kairangahau na roto i te whakatipu angitu i nga kukune kiore i roto i te taiao microgravity o te International Space Station (ISS). Na roto i tenei rangahau rangahau whenua i whakahaeretia i te Whare Wananga o Yamanashi me te National Research Institute Riken, kare noa nga kaiputaiao i whakawhanui i o maatau mohiotanga ki te whakaputa uri i te waahi, engari kua para hoki te huarahi mo te noho a te tangata ki etahi atu tinana tiretiera.

Ko te tikanga ka herea ki nga rohe o te Ao, ko te tumanako mo te oranga taumau i tua atu o to tatou ao kua roa kua mau i o tatou whakaaro. Ko tenei whakatutukitanga o tata nei ki te whakatipu kukune kiore i roto i te waahi ka ara ake nga huarahi whakahihiri mo te torotoro mokowhiti a meake nei. Ko nga hua o tenei rangahau e kii ana ka taea e nga kararehe whakangote, tae atu ki te tangata, tetahi ra ki te whakaputa uri me te whakawhanake i nga uri ora i roto i te taiao o waho.

Ka tae mai tenei tohu i te wa tino nui i te mea ka kaha haere nga mahere mo te torotoro marama. Ko nga kaupapa pera i a Artemis, kua whakaritea ki te whakahoki mai i te tangata ki te marama hei te tau 2024, e aro ana ki te whakatuu puni marama me te whakamana i te noho tangata mo te wa roa ki te waahi. Ko te kaha ki te whakaputa uri ki waho o te ao ehara i te mea he tohu puta noa i te ao putaiao engari he mahi nui ano hoki ki te pumau me te whakawhanuitanga o nga nohoanga tangata ki tua atu o nga rohe o te Ao.

I arahina e Teruhiko Wakayama tohunga koiora mai i te Whare Wananga o Yamanashi, i uru te whakamatautau ki te whakatio i nga kukuna kiore, ka haria ki te ISS i runga i te roketi SpaceX Falcon 9. Kia eke ki runga i te teihana mokowhiti, ka rewa nga kukune me te whakatipu i roto i te taiao microgravity mo nga ra e wha. I to ratou hokinga mai ki te Ao, ka whakatauritea enei kukune ki te hunga i whakatipuhia i raro i te kaha o te kaha.

Ko nga hua whakamiharo, i whakaputaina i roto i te hautaka iScience, i whakaatu ko nga embryos i tupu i roto i te microgravity te tikanga ka tupu hei blastocysts—te waahi tino nui o te whanaketanga o te embryonic wawe. Ko te mea nui, karekau he huringa DNA nui, he whakarereketanga ranei o te whakaaturanga ira i kitea i roto i nga kukune. E tohu ana tenei karekau he paanga nui o te kaha ki te hanga me te rerekeetanga o nga kukune whakangote.

Ahakoa he iti ake te reanga ora o nga kukune i tupu i roto i te microgravity i era i ngakia i runga i te whenua, he tohu nui tenei whakatutukitanga. Ko etahi atu rangahau ka aro ki te whakawhitinga o enei kukune kua whakatipuria e te microgravity ki nga kiore hei whakatau mena ka puta nga whanau angitu. I tua atu, ka whakamahere nga kairangahau ki te tirotiro i nga paanga o te iraruke i runga i te tipu me te whanaketanga o nga embryos maminga i te waahi.

Ko te kaha ki te whakaputa uri i tua atu o to maatau ao ka mau te kaha nui mo nga misioni mokowhiti a muri ake nei, te noho roa, tae atu ki te koroni o etahi atu tinana tiretiera. I a tatou e haere tonu ana ki te torotoro haere i te waahi, na enei kitenga ka tata ake tatou ki te whakatutuki i nga moemoea a te tangata kia noho hei momo mokowhiti tuuturu.

FAQ

1. He aha te microgravity? Ko te Microgravity e pa ana ki te ahua o te waahi ka tino heke te kaha o te kaha o te kaha, ka puta he taiao kore taumaha. Ka puta i te wa e pa ana nga taonga ki te ahua kore taumaha me te tuku i tetahi taiao ahurei mo te rangahau pūtaiao. 2. I pehea te kawe o nga kukune kiore ki te Teihana Mokowhiti o te Ao? I whakatio nga kukuna kiore ka haria ki te ISS i runga i te roketi SpaceX Falcon 9. Ma te whakatio i nga kukune e pupuri ana i a raatau i te haerenga ki te waahi ka taea te whakamaroke me te whakatipu i roto i te microgravity. 3. He aha te blastocysts? Ko te Blastocysts he waahi o te whanaketanga o te kukune moata i reira ka tipu te hua manu kua wairakau ki roto i te tautau o nga pūtau wehewehe. He tohu nui enei mo te tipu me te rereketanga o nga kukune whakangote. 4. He aha nga paanga o tenei rangahau mo te torotoro atea? Ko te tipu angitu o nga kukune kiore i te waahi ka tuwhera te huarahi mo te tangata ki te whakaputa uri ki waho o te ao. He nui nga paanga o tenei kitenga mo nga miihana mokowhiti mo te wa roa, te koronitanga o etahi atu tinana tiretiera, me te oranga tonutanga o te noho tangata ki tua atu o te Ao. 5. He aha etahi atu rangahau kua whakaritea? Ka whakamahere nga kairangahau ki te whakawhiti i nga blastocysts i tupu i roto i te microgravity ki nga kiore kia kitea mena ka puta nga whanau angitu. I tua atu, ka tirotirohia e ratou te paanga o te iraruke ki te tipu me te whanaketanga o nga kukune whakangote i te waahi.