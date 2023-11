Te Maramatanga ki nga Pihikete me to Matatapu Ipurangi

I a koe e tirotiro ana i te ipurangi, kua tae atu pea koe ki nga karere mo nga pihikete me o raatau paanga ki to waahi. He mea nui kia mohio he aha nga pihikete me pehea te whakamahi hei whakarei ake i to wheako tirotiro.

He aha nga pihikete?

Ko nga pihikete he konae tuhinga iti ka penapena ki to taputapu ina toro koe ki tetahi paetukutuku. He maha nga kaupapa e mahi ana ratou, penei i te whakapai ake i te mahinga paetukutuku, te whakawhaiaro i nga ihirangi, me te tātari i nga waka a nga kaiwhakamahi.

He aha te take e whakamahia ai nga pihikete?

Ka whakamahia nga pihikete mo nga kaupapa tika hei whakanui i to wheako tirotiro. Kei roto i enei kaupapa:

Whakahohe i te whakamahi i nga ratonga motuhake i tonoa e koe

Pupuri manakohanga ki te whakarite i to wheako tirotiro

Kohikohi raraunga tauanga ingoamuna hei whakapai ake i te mahinga paetukutuku

Te hanga i nga korero a nga kaiwhakamahi mo nga panui kua tohua

Te tiaki i to tūmataitinga

He mea nui to tūmataitinga ipurangi, he mea nui kia mohio koe me pehea te whakamahi pihikete me te pehea e pa ai ki o korero whaiaro. Ko te rongo pai ko nga pihikete anake kaore e taea te tautuhi i a koe me te kore he korero taapiri mai i to kaiwhakarato ratonga ipurangi me nga roopu tuatoru.

Pātai Auau

P: Ka whakaekea e nga pihikete taku tūmataiti?

A: Ko nga pihikete ake e kore e pokanoa ki a koe. Ka whakamahia hei whakarei ake i to wheako tirotiro me te whakarato i nga waahanga whai hua. Heoi, he mea nui kia tupato ki te tohatoha korero whaiaro i runga ipurangi.

P: Ka taea e au te whakakore i nga pihikete?

A: Ae, ko te nuinga o nga kaitirotiro ka whakaae koe ki te whakakore, ki te whakahaere pihikete ranei ma o raatau tautuhinga. Heoi, kia maumahara ko te whakakore i nga pihikete ka pa ki te mahi me te wheako whaiaro o etahi paetukutuku.

P: Ka taea e nga pihikete te whai i aku mahi ipurangi?

A: Ka taea e nga pihikete te whai i o mahi ipurangi i roto i tetahi paetukutuku motuhake, puta noa ranei i nga paetukutuku maha mo nga kaupapa panui kua tohua. Heoi, he ingoamuna tenei mahi, a, kaore koe i te mohio ki a koe.

P: Me pehea taku tiaki i taku tūmataiti?

A: Ka taea e koe te tiaki i to waahitanga ma te mahara ki nga korero ka tohatohahia e koe i runga ipurangi, ma te whakamahi i nga paetukutuku haumaru (tirohia "https" i roto i te URL), te whakahou i o tautuhinga tūmataitinga, me te whakamahi i nga toronga tirotiro tirotiro-whakapai.

Ma te mohio ki nga pihikete me te tango i nga tikanga e tika ana, ka taea e koe te pai ki tetahi wheako ipurangi haumaru me te whakawhaiaro i a koe e tiaki ana i to waahi.