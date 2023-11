Ko te Raraunga Raraunga Hou he Maramatanga mo nga Ingoa Mate Tipu

By

Kua whakarewahia he putunga korero whenua hei awhina i nga kairangahau me te hunga kaingākau ki te mohio me te mohio ki nga ingoa Tatimana o nga mate tipu. Ko te kaupapa, e kiia nei ko nga Ingoa Tatimana o nga mate tipu, i hurahia i tetahi huihuinga motuhake i whakaritea e te Royal Netherlands Phytopathological Society (KNPV) hei whakamaumahara i te rau tau o te rangahau phytopathological i Wageningen.

Ko te mahi mahi tahi, na Piet Vlaming, te hekeretari o KNPV, i whakahuihui i nga tohunga ki nga momo kaupapa penei i te entomology, phytopathology, bacteriology, virology, nematology, me te kamupene Agro4all. Ko o raatau tohungatanga i puta he punaha rapu pono e taea ai e nga kaiwhakamahi te kimi tere i nga ingoa Tatimana o nga mate tipu me te ngawari.

Kaore i rite ki nga riha, he rereke nga ingoa putaiao me te maha o nga ingoa Tatimana, ko nga ingoa o nga mate tipu ka ahu mai i nga tohu ka kitea, ka rereke ki nga momo hua. I tua atu, ka taea e nga mate rereke te wehewehe i te ingoa mate kotahi, ka nui ake te raruraru. Hei tauira, ka taea e te maha o nga kaihoko te kawenga mo te "mate wahi rau."

Hei whakatika i tenei take me te whakamarama, i whakatuu te KNPV i te paataka raraunga Nederlandse Namen Plantenziekten. I tenei wa, kei roto i te paataka korero nga korero mo runga i te 1,700 neke atu i te XNUMX nga mate o nga tipu, a ka whakahouhia i ia wa kia tika ai te tika.

Ko te hiranga o te patengi raraunga hou ko tona kaha ki te whakamaarama i nga rangahau me te whakahaere i nga whakawhitiwhiti korero i roto i te waahi o te mate tipu. Na roto i te whakarato i tetahi papaa matua mo te uru atu ki nga korero pono mo nga ingoa mate tipu, ka taea e nga kairangahau me nga tohunga ngaio te mahi tahi, kia pai ake te kite, te aukati, me te whakahaere i nga mate tipu.

Ma tenei rauemi auaha, ka taea e nga kaiputaiao, nga tohunga ahuwhenua, me te hunga kaingākau ki te uru ki roto i te putunga matawhānui o nga ingoa mate tipu, e whakatairanga ana i te maaramatanga ake ki te phytopathology me te tautoko i nga mahi ki te tiaki hauora tipu.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te Nederlandse Namen Plantenziekten pātengi raraunga?

Ko te papaa raraunga Nederlandse Namen Plantenziekten he kohinga matawhānui o nga ingoa Tatimana mo nga mate tipu. Ko te whai kia marama, kia ngawari te uru atu ki nga korero e pa ana ki nga ingoa mate tipu me o raatau riha.

Nā wai te pātengi raraunga i whakawhanake?

I whakawhanakehia te papaaarangi ma te mahi tahi i waenga i nga kaiputaiao mai i te Whare Wananga o Wageningen & Rangahau, he tohunga ki nga momo marautanga penei i te entomology, bacteriology, virology, nematology, me te kamupene Agro4all. Ko Piet Vlaming, te hēkeretari o te Royal Netherlands Phytopathological Society (KNPV), i whai waahi nui ki te timata i te whanaketanga o te putunga raraunga.

E hia nga mate o nga tipu kei roto i te paataka korero i tenei wa?

I tenei wa kei roto i te papaarangi raraunga Nederlandse Namen Plantenziekten nga korero mo runga i te 1,700 nga momo mate mate tipu. Ka whakahōuhia te pātengi raraunga i ia te wā kia tika ai, kia whakawhänuihia ai te pätengi raraunga.

He aha te whāinga o te pātengi raraunga?

Ko te whainga tuatahi o te putunga raraunga ko te whakamarama i te tini o nga ingoa e pa ana ki nga mate tipu i roto i te horopaki Tatimana. Ma te whakarato i te punaha rapu pono me te papaa matua mo te uru atu ki nga korero, ko te whainga o te paataka korero ki te tautoko i nga kairangahau, nga tohunga ngaio, me nga kaiwhaiwhai kia pai ake te mohio me te whakahaere i nga mate tipu.