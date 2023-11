Nga Whakakitenga Hou i Huria: Nga Mea Whakamiharo Huna i nga Moutere o Galápagos

I kitea e te ope pakaru whenua i nga wai e karapoti ana i nga Moutere o Galápagos he taonga o nga kohatu huna. He roopu kaiputaiao o te motu i runga i te waka rangahau Falkor (Too) i eke ki te haerenga mo te marama ki te tirotiro i te hohonutanga o te moana. I mau rawa ki te waka tere mamao (ROV) SuBastian, he mea whakamiharo i kitea e ratou, tae atu ki nga toka kao e rua me nga maunga e rua kaore ano kia kitea.

I te ruku ki te hohonutanga o te 1,200 ki te 1,375 putu (370 ki te 420 mita), ka kitea e te kapa e rua nga toka kao-matao e kiki ana i te tini o te oranga. Ko enei toka whakamiharo, nui ake i te waru nga papa whutupaoro me nga papa whutupaoro e toru te roa, e whakaponohia ana i tautoko te oranga moana mo nga mano tau. Ko tenei kitenga e whakanui ana i te hiranga o te tiaki me te tiaki i enei punaha rauropi ahurei i roto i te Rahui Moana o nga Moutere o Galápagos.

I tua atu i nga toka kao, i tautuhia ano e te roopu etahi maunga e rua kaore i mohiotia i mua, he maunga kei raro i te wai kaore i kitea tae noa mai ki naianei. Ko nga raraunga Satellite i tohu i to ratau oranga, a na te ope taua i whakapumau i to ratau noho. Ko enei maunga hou kua tohuhia he waahi nui mo te tuhura me te rangahau.

Ko te kitenga o enei mea whakamiharo huna ka whai waahi nui ki te maaramatanga me te whakahaeretanga o nga rauwiringa kaiao moana o nga Moutere o Galápagos. Ko te Kaiwhakahaere a Danny Rueda Córdova o te Tari Whakahaere o te Motu o Galápagos i whakapuaki i te hiranga o enei korero, e whakaatu ana i tana mahi ki te whakapumau i te whakamarumaru me te mauri o enei puunaha rauwiringa kaiao i waenga o te huringa tere o te taiao.

Kua roa nga Moutere o Galápagos e whakapoapoa ana i nga kaiputaiao me te hunga kaingākau ki te taiao. He rongonui mo o raatau momo ahurei me te mahi nui i roto i te ariā a Charles Darwin mo te kukuwhatanga, kei te miharo tonu, kei te miharo tonu enei moutere. Ko nga kitenga i kitea tata nei e te roopu rangahau he tohu mo te whakapoapoa me te uara putaiao o tenei motu whakahirahira.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te take nui o nga Moutere o Galápagos mo te rangahau pūtaiao? A: Ko nga Moutere o Galápagos e rongonui ana mo o raatau kanorau koiora me o raatau mahi ki te hanga i to maatau mohiotanga ki te kukuwhatanga. Ka rangahaua e nga kaiputaiao enei moutere kia whai matauranga ki nga punaha rauwiringa kaiao motuhake me te ahu whakamua i o tatou mohiotanga mo te ao taiao. Q: He aha te maunga moana? A: Ko te maunga moana he maunga kei raro i te moana, he puia ranei e piki ake ana i te papa o te moana engari kaore e eke ki te mata o te wai. Ka taea e enei ahuatanga ruku te noho hei nohoanga mo nga momo rauropi o te moana. Q: I pehea te kitea o nga toka me nga maunga? A: I whakamahia e te roopu rangahau nga hangarau matatau, tae atu ki tetahi waka mamao (ROV) ko SuBastian te ingoa, ki te tirotiro i te hohonutanga o te moana huri noa i nga Moutere o Galápagos. Na roto i te matawai me te tātari raraunga, i kitea e ratou nga toka me nga maunga o mua kaore ano kia kitea. Q: He aha nga paanga o enei kitenga? A: Ko nga toka kao hou me nga maunga moana e whakarato ana i nga korero nui mo nga mahi tiaki me te whakahaere rahui moana. Ko te maarama ki enei puunaha rauwiringa kaiao me o raatau hononga uaua ki nga waahi huri noa he mea nui hei tiaki i te kanorau koiora me te pupuri i te hauora o o tatou moana.

Source: Schmidt Ocean Institute