Ko te Utauta AI ka kitea me te whakarōpū i te Supernova, ka whakakore i te hiahia mo te whakauru tangata

He taputapu mohio hou (AI) kua angitu te kite, te tautuhi me te whakarōpū i tana supernova tuatahi. Ko tenei paetae whakahirahira te tohu mo te wa tuatahi kua tangohia katoatia te tangata mai i te huarahi ki te tautuhi me te ako i enei pahūtanga o te ao.

Ko nga supernovae he pahūtanga kaha o nga whetu e tuku ana i te nui o te marama. I tenei wa, ko te kitenga me te tātari o nga supernovae ka uru ki te tangata me nga karetao. Heoi, kua whakawhanakehia e tetahi roopu e arahina ana e te Whare Wananga o Northwestern tetahi punaha aunoa e kiia nei ko te Bright Transient Survey Bot (BTSbot) e whakatere ana i te mahi me te whakakore i te hapa tangata.

Hei whakangungu i te AI algorithm, i whakamahia e nga kairangahau neke atu i te 1.4 miriona nga whakaahua o mua mai i te 16,000 nga puna whetu. Ma te tirotiro me te ako mai i tenei nui o nga raraunga, ka taea e BTSbot te tarai tere me te whakarōpū i nga kaitono supernova hou.

Ko te tango i te tangata mai i te kohanga kare noa e whakanui ake i te pai o te mahi engari ka taea hoki nga tirohanga hohonu. Ka whakawāteahia e tēnei pūnaha aunoa he taima mo te roopu rangahau ki te tātari i a raatau tirohanga me te whakawhanake i nga whakapae hou hei whakamarama i te takenga mai o enei pahūtanga o te ao.

Ko Adam Miller o te Whare Wananga o Te Taitokerau, nana i arahi te kaupapa, i whakapuaki i te hiranga o tenei whakatutukitanga, me tana kii, "Mo te wa tuatahi, he raupapa robots me AI algorithms kua kite, kua tautuhia, kua whakapumautia te kitenga o te supernova. He mea nui tenei ki te ahu whakamua na te mea ka taea e nga robots te wehe i nga momo pahū o te whetu."

I pai te whakamatautau a te kapa i te BTSbot i runga i tetahi kaitono supernova hou i kitea ko SN2023tyk te ingoa. Ma te mahi tahi me nga kaitirotiro arorangi mai i nga umanga penei i a Caltech, Te Whare Wananga o Minnesota, me nga whare wananga o Ingarangi me Sweden, i whakaatu te roopu o te ao i te kaha me te kaha o tenei taputapu AI.

Ko te whakawhanaketanga o tenei punaha tino aunoa e whakarato ana i te ahunga whakamua nui i roto i te mara o te astrophysics, te whakamaarama i te tukanga o te kitenga me te whakarōpūtanga supernova. Ko tenei taputapu AI ehara i te tango noa i te whakauru tangata, engari ka nui ake te wa mo nga kairangahau ki te ruku ki o raatau tirohanga me te hura i nga tirohanga hohonu ki nga mea ngaro o te ao.

– Supernova: He pahūtanga tino kanapa me te kaha o te whetu.

– BTSbot: Te Bright Transient Survey Bot, he taputapu AI i hangaia e te Whare Wananga o Te Taitokerau ki te whakaaunoa i te kitenga me te whakarōpūtanga o nga supernovae.

Te Whare Wananga o Northwestern

