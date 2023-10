He Utauta AI Hou e Whakaaunoa ana i te Raputanga o Supernovae

Ko te mahi tahi o te ao e arahina ana e Te Whare Wananga o Te Taitokerau i hangaia he taputapu mohio (AI) e kiia nei ko Bright Transient Survey Bot (BTSbot) ka taea te kite, te tautuhi, me te whakarōpū i nga supernova. Ko tenei taputapu pakaru whenua ka mahi aunoa i te rapu mo nga supernovae puta noa i te rangi o te po, ka taea te tango i te tangata mai i te mahi me te whakakore i te hapa o te tangata. Ko te taputapu AI e whakatere ana i te mahi rapunga, kua whakangungua ki te whakamahi neke atu i te 1.4 miriona whakaahua mai i nga momo puna, tae atu ki nga supernovae kua whakapumautia, nga whetu mura, nga whetu rereke, me nga tupuni mura.

Ka puta nga supernovae ina tae nga whetu ki te waahi whakamutunga o to ratau kukuwhatanga me te whakapau i te wahie hanumi karihi. Ka tiango te uho o te whetu i te wa e pahū ana nga papa o waho, ka puta he pahū kanapa me te nui. Ko te algorithm ako miihini a te BTSbot ka taea e ia te wehe i nga momo iti o nga pahūtanga whetu, e tohu ana i te ahunga whakamua nui i roto i te rangahau o nga pahūtanga o te ao. Ma te tango i te tangata mai i te mahi, ka nui ake te taima a nga kairangahau ki te wetewete i nga tirohanga me te whakawhanake i nga whakapae hou mo te takenga mai o enei huihuinga ao.

Ko te taputapu AI ehara i te mea he whakamaarama noa i te rangahau o nga supernovae engari ka awhina ano hoki i nga kairangahau ki te mohio ki te huringa ora o nga whetu me te hanganga o nga huānga penei i te waro, te rino, me te koura. I tenei wa, ka mahi te tangata me nga punaha karetao ki te kite me te tātari i nga supernova. Ko nga telescopes robotic e whakaahua tonu ana i te rangi o te po ki te tautuhi i nga puna hou, a ka hangaia e te rorohiko aunoa he rarangi o nga pahū kaitono. Ka whakapau kaha te tangata ki te whakamana i enei kaitono. Ko te taapiri o te BTSbot ki tenei rerenga mahi ka whakaiti i te hiahia mo te tirotiro tangata me te tuku i nga kairangahau ki te whakawhirinaki ki te AI ki te mahi i nga mahi e tika ana.

Ko Nabeel Rehemtulla, te kaihautu takirua o te rangahau, e whakaatu ana i te kaha o te taputapu AI, e kii ana ka mahi ana, ka taea e te tangata te whakawhirinaki ka whakatutukihia e te BTSbot me etahi atu punaha AI o raatau mahi kaore he wawaotanga. Ko te whanaketanga o tenei taputapu AI he tohu nui i roto i te rangahau o nga supernovae me te whakaatu i te kaha o AI ki te whakatere i nga kitenga putaiao.

Puna: Te Whare Wananga o Te Taitokerau, Space.com