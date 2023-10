He Tauira Hou mo te Whakaaturanga Pai ake o te Wao Pango i roto i nga Tauira Hurangi o te Ao

Kua kitea e nga Kairangahau nga ngoikoretanga i roto i te ahua o te waro pango (BC), he waahanga nui o nga aerosol hau, i roto i nga tauira huarere o te ao (GCMs). He rangahau tata nei na Chen et al. he tirotiro i nga ahuatanga moroiti me te whatu o BC e whakaawe ana i ona paanga rauropi, me te whakaaro i tetahi tauira aerosol whatu pai ake hei whakatika i enei ngoikoretanga.

E mohiotia ana a BC mo tana kaha ki te whakauru marama me tana koha ki te whakamahana o te rangi. Heoi, ko te kaha o te whakaurunga me nga paanga whakamahana o te ao o nga aerosol kua kitea he nui rawa te whakaaro i roto i nga GCM na te koretake o te ahua o nga ahuatanga whakaranu matatini o BC.

Chen et al. i wetewetehia nga tirohanga maha-puna mo te tohatoha rahi matūriki me te ahua ranu ki te tautuhi i nga ahuatanga matua o te BC e tino pa ana ki ona paanga irirangi. Na ka whakawhanakehia e ratou he tauira aerosol whatu pai ake e pai ake ana mo enei taonga i runga i nga tirohanga. I whakatinanahia tenei tauira whakarei i roto i te GCM.

I arotakehia e nga kairangahau te mahinga o te tauira hou ma te whakamahi i nga tirohanga o te mara. I kitea e nga hua ko te whakaurunga o te BC mai i nga whakaaturanga kua pai ake i te hono tata ki nga tirohanga BC o te ao. I tohuhia tenei ki te matapae tika ake mo nga taonga moroiti me te whakaranu mo te BC.

I tua atu, i kitea e nga kairangahau ko te pai ake o te ahua o te BC i heke iho te kaha o te rauropi me nga paanga o te rangi ki te 24 paiheneti. E whakaatu ana tenei i te hiranga o te whakaatu tika i te BC i roto i nga GCM mo nga tohu huarere pono ake.

Ko tenei rangahau, ko te ingoa "He kōwae aerosol whatu me nga taonga waro pango e mau ana i te tirohanga mo nga tauira huarere o te ao," i whakaputaina i roto i te Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Hei whakatau, ko Chen et al. kua whakawhanakehia he tauira pai ake mo te tohu mo te BC i roto i nga GCM, hei whakatika i nga ngoikoretanga i roto i nga ahuatanga microphysical me te mata o BC. Ko nga hua e whakaatu ana ko tenei ahua whakarei ake ka pai ake te whakaae ki nga tirohanga o te ao me te whakaiti i nga paanga o te rangi o BC. Ka whai hua tenei rangahau ki to maatau mohiotanga ki te mahi a BC i roto i nga huringa o te rangi me te whakarato i tetahi taputapu whai hua hei whakapai ake i nga matapae huarere.

