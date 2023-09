Hangaia e nga Kairangataiao te Taurangi Matawhānui o nga Waea Tangata

I roto i te rangahau hou, i hangaia e nga kaiputaiao mai i te Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences he taupū matawhānui o nga pūtau tangata, he whakamarama hou mo te tipu me te tipu o nga pūtau. I aratakina e Takuta Ian Hatton, i maataki e te roopu rangahau nga rahi me te nui o te neke atu i te 1200 nga roopu pūtau motuhake puta noa i nga punaha kiko 60 i roto i nga tangata tohutoro e toru.

I arotahi tenei rangahau ki te ine i nga ahuatanga ahua o nga momo pūtau e mohiotia ana, kaua ki te tohu iraro. I whakakotahihia e te roopu nga tekau tau o te rangahau histological and anatomical ki te whakarite anga mo ta ratou tātaritanga. I kitea e ratou he hononga tata-kore i waenga i te rahi o te pūtau me te nui, e tohu ana he tauhokohoko i waenga i nga taurangi e rua. I te nui haere o nga pūtau, ka iti haere o ratou nama, ka taurite te koiora o te tinana.

I tua atu, i kitea e nga kairangahau kei te noho tonu te rereketanga o te rahi o nga pūtau puta noa i nga momo pūtau, e tohu ana i nga tikanga o te ao e whakahaere ana i te rahi o nga pūtau. Ko enei kitenga ka whai paanga nui mo te mohio ki nga tukanga whanaketanga, mate pukupuku, whakahou, me te koroheketanga.

Ko te taupū pūtau matawhānui he tohutoro whai hua mo nga tohunga koiora, e tuku ana i te horopaki mo nga rangahau rapoi. Ko tana tangohanga whanui ka pa ki te whanaketanga o nga raau taero, nga whakamatautau rongoa, me te whakatauira i te ahunga whakamua o te mate. Ko te whakaaro a Takuta Hatton ko tenei rangahau hei turanga mo te whakatuu i te atlas tangata me te taumira ngota.

Kua whakaaheitia e te roopu rangahau a ratou raraunga whanui ma te taputapu ipurangi tauwhitiwhiti, ka taea e nga kaiwhakamahi te tuhura i nga tawhā pūtau puta noa i nga kopa me nga momo pūtau.

Rauemi:

– Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences

– India Today hongere